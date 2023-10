L'Alcora proactiva

Indústria, innovació i infraestructura. Es tracta de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU número 9, i, tanmateix, una meta prioritària per a l’Ajuntament de l’Alcora. Des del convenciment de que són tres qüestions motores fonamentals per al creixement i el desenvolupament econòmic, estem bolcats en múltiples iniciatives per a potenciar-los.

Una d’elles és la Fira Destaca en Ruta, que celebrarà la seua quarta edició la setmana que ve a la nostra localitat, concretament a l’Escola Superior de Ceràmica. No se m’ocorre millor emplaçament, la veritat, tant per l’excel·lència de les seues instal·lacions com per les metes compartides. I és que Destaca, primera fira de transferència científica, tecnològica i d’innovació de la Comunitat Valenciana, té com a objectius principals dinamitzar el teixit econòmic mitjançant la innovació i la transferència de coneixement científic, fent confluir a la comunitat investigadora, l’empresariat i les institucions per a abordar problemes concrets.

Com que se celebra a l’Alcora, bressol ceràmic, un dels punts importants d’aquesta edició serà la cerca de solucions a les problemàtiques i desafiaments actuals del sector tauleller, sobretot en àmbits com l’adaptació dels models laborals i de producció o els costos de les matèries primeres, la indústria 4.0... entre molts altres temes.

Punt de trobada

L’Alcora es convertirà els dies 18, 19 i 20 d’octubre en el punt de trobada de la ciència, la investigació, la innovació i la tecnologia. Vull agrair a la Càtedra d’Innovació Ceràmica de l’UJI i a l’Ajuntament de Vila-real, impulsors de Destaca, per haver comptat amb la nostra localitat per a aquest esdeveniment tan rellevant, i per al qual hem oferit la col·laboració del nostre Ajuntament. Estic convençut que seran unes jornades molt productives per a totes les parts implicades: universitat, empreses, centres d’investigació i administracions.

Una altra important iniciativa en la qual estem treballant és en la creació de la primera Entitat de Gestió i Modernització (EGM) de l’Alcora. De fet, la setmana passada es va constituir la Comissió Promotora.

L’Ajuntament i l’empresa Gestió d’Àrees Industrials (GAIN) ens vam reunir amb els propietaris de les parcel·les de la Torreta, on es duria a terme, per a informar-los sobre el projecte i els nombrosos avantatges de les EGM per tal de millorar els serveis, la gestió i l’arribada d’inversions als polígons industrials, ja que són figures clau per a atraure moltes més ajudes i obrir les portes a plans de competitivitat empresarial.

Continuem presentant-nos, al mateix temps, a totes les convocatòries d’ajudes de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace) que podem. Amb aquestes subvencions i aportacions de l’Ajuntament portem més de 2 milions d’euros (una xifra històrica) invertits en els últims anys per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures als nostres polígons industrials.

S’han solucionat problemes que venien de molt de temps arrere, s’ha millorat l’estètica i les infraestructures, s’han construït voreres i millorat ferms, s’han instal·lat lluminàries d’alta eficiència, s’han implantat canalitzacions enterrades per a telecomunicacions (fibra òptica) i càmeres de seguretat connectades amb la Policia Local, s’ha millorat les condicions del subministrament d’aigua, i s’ha dotat de zones verdes, etc.

Darreres ajudes

Recentment, hem adjudicat els projectes de les darreres ajudes que hem aconseguit de l’Ivace, que es duran a terme als polígons Foies Ferraes, Santa i la Torreta i que sumaran en l’objectiu de fer realitat unes àrees industrials més modernes, cohesionades i millor dotades.

Queda molt per fer, no em cansaré de dir-ho, però és indubtable el paper proactiu d’aquest govern municipal en pro de la dinamització del sector industrial, del desenvolupament econòmic i la creació de treball a l’Alcora. Continuem, sempre endavant.

Alcalde de l’Alcora