Negocia con la dignidad de España

A Pedro Sánchez le ciega profundamente el deseo de poder. Un poder inspirado en sus ídolos caribeños y centroamericanos en el que los ciudadanos poco o nada tienen que decir, porque mejor están calladitos y siguiendo las paternales indicaciones del líder… Pedro Sánchez se ha revelado como un alumno aventajado de otro ególatra de carrera, como es José Luis Rodríguez Zapatero, que hasta hace no mucho ostentaba el dudoso horno de ser el peor presidente de la todavía joven democracia española… Pero Sánchez también le ha adelantado en eso, y ahora, con el objetivo de mantenerse pegado a su sillón y al Falcon, negocia con la dignidad de todo un país, el nuestro, para mantenerse en la Moncloa, a pesar de que no ha ganado las elecciones.

No hay precio que no esté dispuesto a pagar. Todo vale en la tómbola de la política… En la tómbola de su política, por supuesto. Y, como ya nos tiene acostumbrados, donde dijo digo dice Diego, y donde dijo sí, ahora dice no… O a la inversa. Poco importa. La falta de estatura política de este señor ha quedado demostrada en su intento de exculpar centenares de delitos y deslegitimar el Estado de Derecho para blanquear y considerar legítima la sedición que perpetraron todos aquellos que, en un arranque de chulería y prepotencia, convocaron en 2017 un referéndum ilegal en Cataluña.

Pedro Sánchez arrastra por el barro el nombre de nuestro país --y por extensión a todos los españoles-- y acepta el chantaje del prófugo Puigdemont, quién condiciona su permanencia en lo más alto de la cumbre política española --a pesar del escaso apoyo recibido en las urnas-- a la aprobación de una ley de amnistía. Pretender ocupar la presidencia del Gobierno de España traicionando a nuestro país no entra en nuestro Estado de Derecho. Pedro Sánchez no puede humillar una soberanía nacional erigida por una Transición histórica y modélica. Pedro Sánchez no puede jugar con el futuro de los españoles.

Traicionar a España

Y para mostrar nuestro más absoluto rechazo, desde el Partido Popular de la provincia de Castellón se va a elevar a todas las instituciones, desde la Diputación Provincial hasta los 135 ayuntamientos de nuestra provincia, la iniciativa que liderada por nuestro presidente, Alberto Núñez Feijóo, reafirma nuestra democracia, reivindica la soberanía nacional y planta cara a quienes no les avergüenza traicionar a España. Y es que Sánchez, en su labor de usurero, ha olvidado que somos los ciudadanos los que tomamos la palabra y decidimos cuál es nuestro futuro. Es el pueblo, como establece la Constitución, el que posee la soberanía. Y no todo vale, porque ganar una presidencia a costa de deslegitimar a España no tiene encaje en la Carta Magna.

El PP de la provincia de Castellón va a estar al lado de los castellonenses que como españoles exigen que sean defendidos sus derechos. Que la historia de un país que tiene en la ley su imperio es la máxima expresión de la voluntad popular y compromete a todos los poderes su cumplimiento. Y vamos a mostrarnos firmes desde todas las instituciones en las que gobernamos, que son la mayoría de nuestra provincia, y que también son mayoría en la Comunidad Valenciana. Nosotros apostamos por alcanzar acuerdos de Estado, que estén por encima de egos cegados, que refuercen el sentido de país y garanticen futuro y oportunidades frente a traiciones y humillaciones.

Un país unido

En el Partido Popular no hemos cambiado de opinión. Nos mantenemos firmes a nuestros principios y a nuestros compromisos. Y por eso, nos seguimos sintiendo profundamente orgullosos de enarbolar la bandera de un país unido, un país que disfruta de una democracia modélica para Europa y para todo el mundo. Nosotros, lejos de ambigüedades, reivindicamos la Constitución como el valor del poder de quienes fueron capaces de superar diferencias para encontrar aquello que nos unía. Y lo hacemos en contra de quienes desean blanquear los delitos. No vamos a perdonar a quiénes quisieron romper España.

Presidenta de la Diputación de Castellón, presidenta provincial del PP de Castellón y alcaldesa de Vall d’Alba