Fer una bona oposició

Al mes de juny es va celebrar el ple d’investidura i oficialment vaig ser nomenada regidora per Compromís per Moncofa al meu poble. A part de ser tot un orgull, justificat pel fet de representar junt amb el company Raül Borràs a més de 600 persones que ens van atorgar la seua confiança per a treballar per als nostres veïns i veïnes, era molt conscient del que suposa estar a l’oposició enfront d’una majoria absoluta del PP.

Els quatre anys de treball de suport a Raül Borràs, el regidor que millor va exercir el seu paper d’oposició en l’anterior legislatura front una majoria encara més aclaparadora, fan que no em vinguen de nou les decisions i les formes que el PP de Moncofa fa servir per a fer i desfer a casa nostra. Un PP que diu que vol ser feminista, per això compta amb un pla d’igualtat que li garanteix l’accés a diverses ajudes, però al que li adjudica una partida pressupostària de 0 euros. Un PP que diu que vol ser defensor de la memòria democràtica, però que és incapaç de concretar davant un ple quina és la seua implicació per a ajudar a finançar els tràmits que comporta l’exhumació i identificació dels sis cossos que s’han trobat a la ratlla de Nules i Moncofa i que és possible amb l’ajuda d’altres persones compromeses amb la memòria, estan fent-se càrrec de pagar aquests treballs perquè la Diputació de Castelló, en mans del PP, s’ha negat a complir la llei de memòria democràtica. 0 euros de pressupost. 26 milions Un PP, el de Moncofa, que ha tardat 1.035 dies, dos anys i deu mesos, des de la delegació de competències en presentar el projecte de l’IES a la Conselleria i proclama als quatre vents el «maltractament» sofert aquests anys del Botànic. Quasi 26 milions es va invertir a Moncofa durant esta última legislatura. No cal dir més. Un PP que diu que vol ser solidari amb els qui més ho necessiten, però que no accepta les propostes perquè les famílies amb rendes baixes gaudisquen d’una ajuda per a material escolar. Tenim quatre anys perquè estes incongruències i altres assumptes siguen evidents per als moncofins i moncofines, i vegen que necessitem un canvi. I ahí estarem nosaltres, la gent de Compromís a Moncofa. Regidora i portaveu de Compromís a Moncofa