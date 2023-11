Pintar más

La Vall d’Uixó vuelve a estar en el mapa. Volvemos a contar. Se nos tiene en cuenta. Vamos, que pintamos algo. Esto, por desgracia, no pasaba desde hacía años. El otro día, en un acto cultural al que asistí, unos vecinos me trasladaron esta sensación. Y es una percepción que comparto y sobre la que me parece oportuno reflexionar. Que la Vall d’Uixó vuelva a pintar no es el fruto de la casualidad. Es porque durante ocho años he trabajado incansablemente para ello y no me he conformado con lo que había.

Si hay empresas nuevas que ya se han instalado en nuestra ciudad y hay muchas otras interesadas es porque hemos hecho bandera del impulso a la industria. Cuando cerró Acciona no nos quedamos de brazos cruzados ni en la crítica. Nos pusimos en marcha y de la mano de la Generalitat Valenciana propiciamos que Stadler, una multinacional que fabrica locomotoras y trenes para todo el mundo, ocupara esas naves y contratara a casi 80 personas, con visos de aumentar esa cantidad de empleados en los próximos meses. Gracias a eso, el metro de lugares como Taiwan, Australia y Nueva Zelanda se fabrica aquí. Como ya he dicho en más ocasiones, hay otras grandes empresas interesadas en instalarse en la Vall. Y eso pasa porque buscamos las oportunidades, porque ese queremos que sea el futuro de nuestra ciudad. Por eso he sido tan reivindicativa para que la Generalitat Valenciana me escuchara y construyera el puente de conexión de los polígonos, porque era el paso que desbloqueaba el desarrollo de Belcaire C y, por tanto, la creación de 700.000 m² de suelo industrial que se pondrá a disposición de nuevas empresas que generarán cientos de puestos de trabajo en nuestra localidad. Pero no todo el éxito viene ni ha de venir de fuera. Muchas veces nos lamentamos por lo que aún no tenemos y nos olvidamos o no damos valor a lo que sí tenemos. Hablo, por ejemplo, de Blumaq, una empresa que no ha tenido que venir de fuera. De la Vall y desde la Vall es una de las empresas líderes a nivel mundial en repuestos de maquinaria pesada y da trabajo a 200 trabajadores en su planta local y a más de 400 en todo el mundo. En su training center forma específicamente a personas que salen de la formación profesional o de la universidad y tiene su propio departamento de ingeniería que diseña piezas que se exportan más de 150 países en total. En definitiva, Blumaq no tiene nada que envidiar a las grandes multinacionales que todos queremos en nuestra ciudad. Su crecimiento ha sido importante en los últimos años y su apuesta es seguir creciendo en la Vall. Por eso, de la mano del Ayuntamiento es también impulsora de la ampliación del polígono Belcaire que ya se está tramitando. La Generalitat Valenciana está realizando el proceso de validación del proyecto, que una vez esté aprobado permitirá urbanizar y desarrollar Belcaire C. Para que vengan nuevas empresas, pero también para que empresas ya valleras como Blumaq sigan ampliando sus instalaciones, creciendo y siendo el tractor para la creación de más industria. Saquemos pecho de la Vall, porque ese efecto se multiplica. Es lo que también está pasando con la gestión de los fondos europeos Next Generation EU. Somos un referente en su consecución y ejecución, ya que el 10% del dinero que se ha concedido a la provincia de Castelló ha venido a la Vall d’Uixó. Por eso ahora se nos tiene en cuenta cuando se organizan jornadas que antes nos pasaban por alto. Como la que hoy traerá a europarlamentarios y representantes de la Comisión Europea y del Gobierno de España hasta nuestra ciudad, coincidiendo con la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. En Europa saben que la Vall existe y han querido contar con nosotros para un proyecto piloto que refuerza el euromunicipalismo. Pintamos algo también cuando somos el foco de las críticas de la ultraderecha por ser la resistencia contra la homofobia y contra la negación de la violencia de género. Pintamos mucho cuando nuestra Orquestra Vivaldi ofrece un concierto en el Auditori con tres artistas nominadas a los premios Grammy Latino 2023. Contamos cuando la DGT premia a cinco de nuestros colegios por su implicación en la educación vial y la movilidad sostenible. Por poner solo algunos ejemplos que han pasado en la última semana. Sigo sin conformarme, para que la Vall todavía pinte más. Porque, como lo define la RAE, eso significará que la Vall tiene más importancia, más valor y más utilidad. Alcaldesa de la Vall d’Uixó