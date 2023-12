Arriba Nadal i els he de confessar que a hores d’ara encara no he anat a comprar els regals, i això que demà tenim l’amic invisible en el treball, però que ningú s’alarme, en la meua casa som de Reis, així que encara tinc temps per buscar eixe llibre, eixos calcetins o eixa botella de vi especial, per poder traure un somriure i demostrar a la gent del meu voltant que els vull.

Els he de dir que jo, tinc la immensa sort de poder passar aquestes festes amb la gent que m’estime, ben cert és que els compromisos d’anar un dia a casa de la parella i altre a la meua, sempre fan que hi haja algun cosí que et quede per felicitar els Nadals, sobretot des que els avis van faltar, però farem tot el possible per veure a les meues ties, a les que tinc massa descuidades i no s’ho mereixen.

De vegades pense, en la gent que no pot estar amb la família, perquè la tenen a milers de quilòmetres, en altre continent. Gent que va haver de sortir del seu país per violència, per ser, pensar o estimar diferent, o gent que senzillament van marxar per trobar un lloc millor on viure i ara, per diferents raons no poden fer una cosa tan reconfortant com abraçar i donar un bes a la galta a eixe familiar que fa tant de temps que no veus.

El Nadal no és igual per a totes. A banda del que suposa tenir als éssers estimats fora de casa, hi ha altres realitats, com la gent que viu en soledat no desitjada. Per regla general gent major que ha quedat sola i que cada vegada són més en la nostra societat, que necessiten una cosa tan senzilla com saber que si cal, algú els pot donar la mà.

I evidentment, el pitjor, els indrets en estat de guerra, no puc arribar a imaginar-me el que és viure una situació com aquesta, ni en Nadal ni en cap època de l’any, però per algun motiu, en aquest moment, en el que estem amb qui estimem, se’m fa més present el dolor que senten moltes famílies, i per això el meu desig és que la comunitat internacional actue i ature el genocidi sobre el poble palestí, i crec que demanar açò no és «un desig de Nadal», sinó una obligació ètica i moral, que en aquestes dates no hem d’oblidar. Que tinguen un bon Nadal.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló