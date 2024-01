En muchas ocasiones se defiende lo diferente por su singularidad y por marcar tendencia. Y desde luego en la provincia de Castellón eran diferentes y marcábamos tendencias hace dos décadas… y seguimos siendo diferentes y marcando tendencia hoy en día, pero por otros motivos. Y es que, para nuestra desgracia, pasaron a mejor época los años en los que se hablaba de Castellón como de la provincia del pleno empleo y éramos la envidia de toda España.

Recuerdo cuando mes tras mes era una gozada comprobar la evolución del mercado laboral y las cifras del paro aquí, que siempre se encontraba entre las cinco mejores de toda España tanto en la evolución positiva del empleo, como en la tasa de desempleo, en muchas ocasiones rozando el 5%.

Pero, para nuestra desgracia, veinte años después seguimos marcando nuestro propio camino, pero en picado, hacia abajo y sin frenos. Esta semana hemos sabido que Castellón, junto con Álava, ha alcanzado el dudoso honor de haber aumentado el número de personas en paro pese a que las cifras a nivel nacional eran más positivas, que no optimistas. Y resulta que la principal causa se encuentra en la destrucción del empleo en el sector cerámico y en otro vinculado, como el de la construcción, que ya empieza a notar los efectos de la desaceleración de nuestra industria. El último año hemos ido de ERTE en ERTE y tiro porque me toca en la cerámica. ¡Y no será porque no hayan advertido desde todos los ámbitos de la sociedad castellonense al Gobierno de España! ¡No será porque hace dos años comenzamos a advertir de que el aumento de los costes de la energía, primero, y los efectos de la invasión de Ucrania, después, iban a perjudicar sobremanera a nuestra cerámica y todos los sectores asociados al azulejo directa o indirectamente! Las ayudas que se solicitaban urgentemente hace dos años y que se aprobaron hace uno llegan ahora y con cuentagotas. Por desgracia, ya es tarde para evitar que Castellón vaya en 2024 también a contracorriente.

Periodista