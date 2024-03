Carrasco difumina el color violeta

Llevan solo ocho meses en el gobierno municipal, pero la derecha y la ultraderecha ya nos han dejado una radiografía de lo que corre por sus venas: prepotencia, desprecio y soberbia. Y todo ello se puede resumir en una persona: Begoña Carrasco.

La alcaldesa ya nos lo ha ido demostrando en cada pleno, pero en el de ayer demostró que el papel le viene grande. No es la alcaldesa de todos los y las castellonenses, es la alumna aventajada de Carlos Fabra, es la hooligan del Partido Popular. No guarda las formas, pierde los papeles, no se prepara los plenos y manipula las intervenciones.

Llamarla demagoga es hasta un eufemismo, porque el perfil institucional que se le supone a una alcaldesa no existe en sus intervenciones plenarias. Se cabrea. ¿Y saben por qué? Porque es consciente de que ya no valen las excusas de haber pactado con Vox, a quienes se les podría culpar de todos los males.

En el pleno de ayer todos, menos la ultraderecha, nos unimos para defender los puntos violeta de atención a posibles agresiones sexuales a mujeres frente al desprecio de Vox. Sí, pero no se engañen. El apoyo del PP es un paripé, porque la señora Begoña Carrasco, ella solita, se encargó de torpedear para este mismo pleno dos propuestas de declaraciones institucionales vinculadas a la mujer.

Brecha salarial

La primera, la tradicional declaración institucional del 8 de Marzo, y la segunda, para reclamar que se acabe con la brecha salarial entre hombres y mujeres.

El lunes se llevaron a la Junta de Portavoces las dos propuestas socialistas. ¿Y saben ustedes que decidió Carrasco, el Partido Popular? Vetar ambas declaraciones. Sí, la señora alcaldesa, que ostenta la delegación de Igualdad, que fue la autora intelectual de cargarse la Concejalía de Feminismo y LGTBI, en contra del 8M por primera vez y negando las desigualdades salariales que sufren las mujeres. Y cuando le sacas los colores, cuando le echas en cara que su postureo con el color violeta se difumina con el paso del tiempo hasta hacerse transparente, es cuando Begoña Carrasco nos muestra que el cargo le viene muy grande.

Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castelló