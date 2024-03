Irse de rositas

Estos días, se está hablando mucho en los medios de comunicación por las responsabilidades políticas que se han pedido a un exministro por la trama Koldo. El que fue el cargo valenciano con más peso dentro del partido socialista se rodeó, profesionalmente, de personas que parecen haberse lucrado con la venta de mascarillas. O dicho de otra forma, mientras morían miles de personas en España en lo peor de la pandemia y se destrozaban familias enteras, otros montaban chiringuitos para supuestamente lucrarse a través de material sanitario o mordidas.

La opinión pública está debatiendo y cuestionándose si es suficiente motivo para pedir la dimisión que una persona no haya vigilado a aquellas que le rodean. Esa es la ejemplaridad que están intentando vender desde la Moncloa pero que ningún español se cree después de todas las mentiras del señor Sánchez. ¿Cuál fue el motivo entonces por el que llevaba meses defenestrado?

Sant Gregori

En esta vara de medir autoimpuesta del Partido Socialista. ¿Dónde queda el PSPV de Burriana? La antigua alcaldesa y un concejal siguen imputados en la causa de Sant Gregori. Una sentencia judicial del TSJCV ha anulado todas sus decisiones y de su equipo de Gobierno durante los últimos ocho años. ¿Aquí no hay responsabilidades políticas? Decenas de demandas millonarias podrían caer como la espada de Damocles sobre nuestro Ayuntamiento. Los más de 2,5 millones de metros cuadrados que se pretendía urbanizar en el litoral de nuestro municipio están paralizados y judicializados. Es un auténtico desastre. Casi nueve millones de euros de los que no disponemos por no hacer caso, una vez más, a los técnicos municipales. ¿De verdad, nadie se responsabiliza de estas malas decisiones?

Esta es la verdadera herencia recibida con la desastrosa gestión de Sant Gregori y el perjuicio que puede suponer para el desarrollo de la ciudad es incuestionable. Una gestión de la que fue directamente responsable el anterior equipo de Gobierno y en la que desoyó a todos los funcionarios y al PP que le advertía desde la oposición.

En el PSPV la autocrítica brilla por su ausencia. Estoy convencido que, al igual que ocurrió con la señora Safont en las pasadas elecciones, al señor Sánchez los ciudadanos en la próxima cita con a las urnas tampoco le dejarán que se vaya de rositas.

Alcalde de Burriana