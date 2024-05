En los últimos años, estamos asistiendo a unas sesiones en el Congreso de los Diputados que dan vergüenza, y que deberían hacernos reflexionar a todos y todas si realmente esta es la línea que beneficia a la ciudadanía. Evidentemente, no. Y esto coincide con la irrupción de partidos extremistas, concretamente de la ultraderecha, en las instituciones a nivel provincial, autonómico y estatal. Los insultos, bulos, amenazas, etc., son la tónica habitual en el hemiciclo.

‘Jefecillos’ envalentonados

Otros artículos de Francisco Sacacia TRIBUNA SINDICAL Carta Social Europea

Todo lo anterior viene a colación de que estas actitudes a nivel institucional han envalentonado a jefes, jefecillos, capataces, que han creído que ya han vuelto los buenos tiempos en que estaban los amos y los criados. Que los trabajadores eran siervos y el que no obedecía ciegamente las órdenes, sobraba. Y por supuesto, los sindicatos somos los enemigos de esa clase. Creíamos que, afortunadamente, esa época había pasado, y de hecho las empresas que mejor funcionan son aquellas en las que hay una mayoría de trabajadores/as sindicalizados/as, ya que lo mejor es el equilibrio de fuerzas para llegar a acuerdos en beneficio de todos, empresarios y trabajadores. Como decía anteriormente, a algunos les ha salido la vena troglodita y piensan que ahora es su momento. Total, si lo hacen los padres de la patria, por qué no lo van a hacer ellos. Y estamos asistiendo a situaciones de acoso y hostigamiento de representantes sindicales en algunas empresas. Para ser justos, hay que decir que son casos aislados, y mayoritariamente en empresas de amo, o sea, pequeñas. Pero también hay alguna, no tan pequeña, que han estado realizando prácticas anti sindicales, llegando al despido de representantes de UGT y CCOO.

Hay unas reglas de juego

Todo no vale. Ni a nivel político, ni laboral.ay unas reglas de juego que se tienen que respetar por todas las partes. Y si no es así, lógicamente, realizaremos todas las actuaciones que consideremos necesarias en defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, entre los que se encuentran los derechos de los representantes sindicales, amparados por el ET y la LOLS.