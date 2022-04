Almudena Cid y Christian Gálvez rompieron su relación hace ya varios meses. En concreto fue el pasado mes de noviembre cuando se anunció el divorcio después de 15 años de relación. El presentador ha rehecho su vida junto a la periodista Patricia Pardo, presentadora de El Programa de Ana Rosa, pero parece que a Almudena Cid no le ha sonreído tanto la vida. Por lo menos eso se extrae de una reciente entrevista que la exgimnasta ha concedido a la revista In Style.

"He estado un tiempo sobreviviendo y ahora estoy viviendo. ¡Disfrutar es ahora el siguiente paso!", declaró en sus primeras declaraciones. "Había frases que me hacían tener la paciencia que necesitaba, como 'Es que se acabó el amor'. Entiendes que eso es una consecuencia, no la causa", añadió. "Comprendes que se necesita tiempo para aclarar las cosas", declaraba al citado medio.

Almudena Cid se ha apoyado en su carrera profesional como actriz para superar la ruptura sentimental, que habría llegado de forma repentina. Así lo reconoció la propia protagonista: "Estrenamos el 1 de diciembre, coincidiendo con mi ruptura y, para mí, el tener un compromiso firme con compañeros, con un contrato y conmigo misma me ha ayudado a aceptar que la vida sigue y que no merece la pena estar parada. Me ha hecho entender muchísimas cosas sobre mí y, en general, sobre todo", aseguró.

La actriz se encuentra por tanto empezando una nueva vida alejada su ya expareja Christian Gálvez. De hecho la exgminasta se marchó también del gran chalet que compartía con el presentador de Alta Tensión a un ático situado en el centro de Madrid, en el que intenta afrontar con fuerza esta nueva etapa.