Si hay un artista polémico en la escena musical española actual, ese es Omar Montes. Tras ganar 'Supervivientes' en 2015 y pasar por programas como 'Mujeres y hombres y viceversa' o 'Gran Hermano VIP', el de Carabanchel se ha consolidado como uno de los artistas más escuchados (y problemáticos) del país.

Además de por sus colaboraciones con Quevedo ('Dame'), C.Tangana ('Una y mil veces' y 'La Culpa'), Bad Gyal ('Alocao') o La Nueva Escuela ('La rubia'), el cantante también es conocido por haber tenido una relación amorosa con Isa Pantoja y varias polémicas, cuanto menos, curiosas.

El intérprete de 'El Patio de la Cárcel' o 'Delincuente' junto a Farruko se saltó varias restricciones durante la Pandemia (participando en una fiesta ilegal o negándose a utilizar la mascarilla, según el festival Marenostrum); apareció en un vídeo pegando a otro hombre y animó al actual novio de su expareja, Asraf Beno, a abusar de Miriam Saavedra en 'GH VIP' 2018.

Esta semana, el cantante ha protagonizado otra noticia y es que el presentador de 'El Hormiguero', Pablo Motos, habría terminado en el quirófano para someterse a una operación de urgencia en el tríceps por un accidente durante un entrenamiento de boxeo con Omar Montes.

Beret cuenta que Omar Montes le robó durante un concierto

Aunque no está claro qué hay de personaje y qué de persona en el 'lore' de Omar Montes, no resulta difícil imaginarlo cometiendo delitos menores o pequeñas prácticas moralmente reprobables. Así, el relato del cantante Beret sobre cómo conoció al madrileño durante un concierto en Cáceres, donde lo acusa de robarle las botellas de agua del camerino, no ha resultado inverosímil para nadie.

El pasado jueves 27 de abril, el cantante Francisco Álvarez Beret, visitó el plató de 'Martínez y Hermanos' junto a María León y Ferran Torres, donde contó cómo conoció a Omar Montes con quien comparte la canción 'Tu y yo'.

Dani Martínez, presentador del programa en el espacio #0 de Movistar Plus+, preguntó al sevillano cuál era la colaboración que había surgido de forma más extraña. Al momento, Beret sacó a colación la primera vez que coincidió con Omar Montes: "Antes de que él cantase, hace muchísimo. Yo lo conocía en Cáceres cantando con un rapero que se llama Arce y él le estaba haciendo los coros a Arce cuando todavía no era cantante de componer y pasó el tiempo y lo vi haciendo una bizarrada de estás suyas en la tele y digo 'ostias, si este es el de Cáceres que se metía en el camerino a mangarnos las botellas de agua".

Este pequeño incidente, que por el largo historial de Omar Montes cuadra a la perfección con su imagen, hizo estallar al plató en carcajadas; que después pasaron a hablar sobre la colaboración entre Beret y Georgina Rodríguez en la Starlite Gala de Marbella.