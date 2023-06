Una fiesta de graduación es un evento celebrado al finalizar un ciclo académico, como la graduación de la escuela secundaria. Es una ocasión especial para conmemorar y celebrar los logros educativos de los estudiantes que han completado exitosamente sus estudios.

El atuendo adecuado para una fiesta de graduación puede variar según el nivel de formalidad especificado por la institución o los organizadores, pero lo cierto es que hasta ahora que sepamos pocas estudiantes tras concluir Segundo de Bachiller habían apostado por un vestido de novia… hasta ahora.

Para una fiesta de graduación formal, los vestidos largos o cortos son una opción tradicional. También las hay quienes apuestan por un conjunto de falda y blusa o un traje pantalón elegante, combinado con zapatos de tacón alto o sandalias elegantes.

Corina defendió que su apuesta por el vestido de novia no se debía a una intención de llamar la atención ni provocar: “No me equivoqué de evento como dicen algunos. Me compré yo el vestida porque estoy cansada del protocolo. Si alguien quiere ir en pijama o vestida de negro, que vaya. Yo en mi caso me sentía muy bien así”.

Durante la fiesta de graduación, como se observa en el vídeo publicado en tiktok, el vestido causó sensación y no han sido pocos los comentarios que se han vertido a favor y en contra de la apuesta de la joven. “Lo compré y lo elegí porque quise, no para dar el cante”, defiende.