Miguel Ángel Silvestre siempre ha destacado por su versatilidad y talento en la actuación, participando en una variedad de proyectos en cine y televisión. Algunas de las series más destacadas en las que ha partipado son: Sin tetas no hay paraíso, Velvet, Narcos, 30 monedas o Sense8.

Pues es en esta última serie en la que Miguel Ángel Silvestre (Lito) besa a otro hombre, concretamente a Poncho Herrera (Hernando). Ambos personajes son abiertamente gay y su relación es uno de los puntos centrales de la trama. El beso fue parte de la filmación de la nueva temporada de la serie.

Por ello, en una reciente entrevista que le realizó por Instagram la influencer mexicana Karime Pindter, el actor castellonense confesó lo que en su experiencia es el poder besar a otro hombre, poniendo como ejemplo a su trabajo realizado a lado del ex RBD e incluso otro colega mexicano, Luis Gerardo Méndez , con quien protagoniza la famosa serie Los Enviados.

“Con Luis Gerardo me he besado muy poco, con Poncho fue mucho más. A Poncho si le pude sentir los labios de otra manera, sabes, fue peculiar, su barba, lo bien que olía. Había algo de Poncho que siempre que me preguntaban ‘Hey, qué tal es besar un hombre’, yo les decía ‘Poncho huele muy bien", expresó Miguel Ángel Silvestre.

En la misma conversación, Miguel Ángel Silvestre agregó que “con Luis Gerardo me beso en una especie de pesadilla que tiene él, donde me besa a lo bestia. Y un beso a lo bestia, en frío, no es disfrutable porque cuando dos personas aún no han tocado piel y se tienen que besar en frío a lo bestia te chocas con los dientes, te pegas y tal”.

Los comentarios en las redes sociales han aplaudido la forma en cómo se ha expresado Miguel Ángel Silvestre sobre el tema y cómo ha hablado de sus compañeros. El castellonense es un intérprete que siempre ha defendido la diversidad y no duda en manifestar esta postura sin ningún problema allá por dónde va.