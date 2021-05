Este periódico ha recibido la misma queja desde dos puntos diferentes de la ciudad de Castelló. La primera llega desde la Avenida Barcelona, en un barrio que une el estadio Castalia con el Hospital General de la capital de la Plana. En la misma, unos vecinos denuncian que “hay un abandono total en la zona, donde los coches circulan por los parques a una velocidad alta, poniendo en peligro a los propios peatones. Puede pasar una desgracia”, afirman.

Más de lo mismo desde el barrio PAI Lledó, aunque en este caso los vecinos protestan por la cantidad de coches estacionados en las aceras. “Pasa todos los días. Están ahí aparcados día, tarde y noche, obligando a que quienes paseamos tengamos que ir por la acera”.

‘Mediterráneo’ ha realizado una consulta a la Policía Local de Castelló sobre la legalidad o no del comportamiento de estos conductores en la zona de Lledó, respondiendo lo siguiente: “Todas estas calles tienen señalización vertical que informa que solo se puede estacionar a los vecinos y únicamente encima de la acera para labores de carga y descarga. Manda la señal vertical”.

Desde luego lo que es completamente ilegal es circular por aceras y estacionar dentro de los parques de zonas como la de la Avenida Barcelona de la capital de la Plana: “Nos hemos quejado muchas veces, pero no hay manera. Cuando los coches no van por las aceras, van por el carril bici. Esperemos que algún día no pase algo grave porque hay niños jugando”. Afirman estos mismos vecinos que “si todo esto pasar en otros barrios de Castelló sería impensable”.

