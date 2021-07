El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado este sábado por la mañana por una embarcación de pescadores a unas diez millas del puerto de València. Ante el estado del cadáver no se han podido determinar las causas de la muerte, pero una de las hipótesis que se barajaban en un primer momento era que se tratara del estibador desaparecido en el puerto de Castelló a finales de mayo. Pese a que todavía no se podido cotejar con las muestras de ADN que descarten definitivamente esta opción, sí se puede confirmar que no es él por sus características morfológicas o la ropa que llevaba, pues por ejemplo portaba unos pantalones vaqueros, cuando como es lógico la ropa de trabajo de los estibadores no incluye los citados vaqueros.

“Está claro que no es él. Ya nos lo han comunicado, aunque no de forma oficial”, afirman fuentes próximas al caso a este periódico. Destacar que los trabajos de búsqueda seguirán de forma intensa como hasta ahora en el barco hundido en el puerto de Castelló con todos los recursos operativos al alcance.

Sobre el cadáver encontrado en aguas de Valencia, agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil rescataron el cuerpo a media mañana de este sábado y lo trasladaron a la base del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, donde la comisión judicial procedió al levantamiento del cuerpo tras una primera valoración en el lugar del médico forense.

La policía judicial de la Guardia Civil de Alfafar se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de este fallecimiento e identificar al fallecido, que iba indocumentado. Por su apariencia podría tratarse de un hombre de mediana edad de origen africano, aunque dado el deteriorado estado que presentaba el cadáver, por el tiempo transcurrido en el agua y la acción de los peces, en una primera inspección ocular era muy aventurado establecer el origen y edad aproximada del finado.