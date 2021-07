El cielo en Vilafranca se ha cerrado por minutos para dar paso a un “tornado” que ha azotado con virulencia el municipio, causando daños materiales de diversa consideración.

Entre las principales incidencias el vendaval ha levantado centenares de tejas de las cubiertas, ha desplazado contenedores a decenas de metros de su emplazamiento habitual, ha roto árboles, etc. La alcaldesa del municipio, Silvia Colom, destaca que “por fortuna no tenemos que lamentar daños personales”. No obstante, la primera edil subraya la potencia del viento y los daños causados. “Ha sido breve, apenas unos minutos, pero era muy intenso, los daños materiales son cuantiosos”.

TRÁFICO CORTADO EN LA AVENIDA CASTELLÓ

El fenómeno ha sido muy localizado y algunas partes del municipio han quedado más afectadas. En este sentido, según apunta Colom, “trabajamos con la brigada municipal para restablecer el tráfico a la mayor brevedad posible en la avenida Castelló, que han quedado llenas de tejas y otros materiales que se han desprendido de los tejados”.