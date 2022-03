Los padres de la joven asesinada en Almassora en 2020 a manos de su marido testificaron este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón. El progenitor hizo referencia a que era "una relación tóxica por los celos de él y la envidia". Por su parte, la madre recordó que ocasiones anteriores en las que el presunto asesino le había roto el móvil a su hija, la había echado de casa, pero todo terminaba el mismo día. Yo le decía que no volviera. Que se quedara. Me decía: 'Yo le quiero'. 'Ya lo verás cambiará'. Pero no cambió, él nunca cambia", sostuvo.

Celoso Por su parte, la hermana pequeña de la víctima relató que a veces se mostraba celoso por la manera de vestir y haberle oído mensajes como Pareces una puta". También señaló que cuando era pequeña se pelearon y ella le dijo que la había empujado y que un golpe que tenía en el labio era por él, pero que no se lo dijera a mamá". Relación Asimismo, vecinos de la pareja señalaron que la mujer comentó antes del 19 de marzo que no iba bien la relación, que estaba mal y se querían separar, pero no lo hicieron por los niños y porque estaban confinados.