Un hombre de 40 años ha sido condenado a un año y siete meses de prisión por un delito de lesiones tras haberle roto la mandíbula a otro hombre en Orpesa. Los hechos sucedieron en junio del 2019, cuando el agresor tiró al suelo al herido y lo pateó, propinándole también puñetazos, causándole una fractura doble desplazada.

La Audiencia Provincial, que lo juzgó a finales de junio, le ha impuesto la citada pena privativa de libertad y, además, contempla una indemnización aún por determinar. La justicia castellonense lo ha sentenciado, de momento, a abonar 1.800 euros a la víctima por los días que tardó en sanar, pero aún no ha fijado la cuantía que deberá percibir por la pérdida de piezas dentales a causa de la agesión y la doble fractura.

«Me rompió la mandíbula a golpes y quedé inconsciente»

«Me encontré con él en la puerta del hotel donde trabajábamos y me dio varios puñetazos hasta que me rompió la mandíbula. Yo veía todo de color blanco y me quedé inconsciente en el suelo. Cuando abrí los ojos estaba el vigilante de seguridad intentando ayudarme», declaró el afectado a preguntas del Ministerio Fiscal durante un juicio que cubrió 'Mediterráneo'.

El denunciante aseguró que tiene secuelas: «no puedo dormir bien, me duele la mandíbula y lo paso mal desde que esto ocurrió hace ya cuatro años».

La defensa sostuvo durante sus intervenciones que la víctima participó activamente en la pelea, cogiendo de la camiseta al acusado e intentando proseguir los golpes. Además, insinuó que el denunciante ya tenía en mal estado la boca antes del altercado y que, incluso, le faltaban dientes.