Un alumno agrede brutalmente a una profesora en un IES

El personal del IES Ramón Muntaner de Xirivella todavía se recupera del susto vivido ayer en el centro después de que un alumno propinara una brutal agresión a una profesora. Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:00 de la mañana, en pleno horario lectivo en el interior de una de las aulas del centro. La víctima, una mujer de unos 40 años, se encontraba en la clase realizando un examen a sus alumnos de segundo de la ESO cuando el energúmeno, un estudiante que se encontraba expulsado de manera disciplinaria del centro y que accedió a él tras saltar la valla, irrumpió en mitad de la clase con el móvil "a toda pastilla" interrumpiendo la prueba.

Al ver la actitud chulesca en la que el joven accedió en el aula la profesora le recriminó su comportamiento y le pidió que abandonara el aula, a lo que el estudiante reaccionó de manera agresiva amenazándole con darle un codazo. "Le llamé la atención y él hizo un gesto como de darme un codazo. Le dije '¿me vas a pegar?', y entonces, sin mediar palabra me pegó una hostia", cuenta todavía en shock la mujer, que explica que todo no acabó ahí. "Cuando me pegó le dije que le iba a caer una buena, y entonces él se abalanzó sobre mí y empezó a pegarme descontrolado. Me cogió del pelo, me hizo una zancadilla y me derribó al suelo, donde empezó a pegarme puñetazos y patadas".

En ese momento dos de los alumnos, uno de ellos amigo del agresor, salieron en ayuda de la profesora, que aprovechó ese momento para escapar y pedir ayuda. Fueron los gritos de auxilio los que despertaron las alertas del personal del centro, que al escucharlos acudieron a socorrerla mientras que por su parte el agresor aprovechó para escapar del centro huyendo por el mismo punto por el que había accedido. Gracias a la colaboración de dos profesores del centro, finalmente lograron capturar al alumno y retenerlo en un aula hasta la llegada de la Policía Nacional. Asimismo, como consecuencia de esta escena varios alumnos sufrieron un ataque de ansiedad al presenciar los hechos y la psicóloga del centro tuvo que atender a algunos escolares.

A su llegada, los agentes entrevistaron al menor y se lo llevaron a la comisaría, donde fue puesto en libertad a las pocas horas. Esta situación ha despertado la indignación, tanto de la afectada como del personal del centro, que señalan los múltiples antecedentes penales que acumula por robos y agresiones. Asimismo, explican que esta misma mañana el menor se ha vuelto a presentar en la zona, donde ha permanecido sentado en un banco próximo a la entrada hasta que el Jefe de Estudios le ha advertido que no podía acercarse al centro después de lo que había hecho.

Pánico e indefensión

Esta mañana la mujer todavía se reponía del susto y no podía contener las lágrimas al recordar este terrible episodio. Como consecuencia de la paliza ha sufrido varias contusiones, la más grave de ellas un golpe en la cabeza tras impactar contra el mobiliario. También varios hematomas "que me tapo con el pelo porque no quiero que lo vean mis hijas". Y lo peor de todo, la sensación de rabia, de impotencia y de inseguridad. Y es que según denuncia, "esta situación se podría haber evitado". A este respecto, explica que los profesores "llevamos meses advirtiendo de que cada vez tenemos personas más peligrosas en el instituto y menos herramientas". De hecho, señala que el agresor tenía antecedentes penales y había sido expulsado incluso del centro de menores. "Se van pasando la pelota los Servicios Sociales y la Fiscalía de Menores y al final somos nosotros los que nos comemos este tipo de situaciones".

Sobre el agresor, la profesora asegura que no lo conocía de nada. "No he cruzado jamás una palabra con él. Ni siquiera es alumno mío. Y eso es lo único que me consuela. Pensar que ha sido porque me tocó a mí como le podría haber tocado a cualquier otra persona". En este sentido, se alivia de pensar las consecuencias que habría provocado si la agresión la hubiera sufrido un compañero con una edad más avanzada: "Es que lo que a mí han sido contusiones, a otra persona podría haberle roto los huesos", lamenta.

La profesora se encuentra en estos momentos de baja médica, pero teme el momento en el que tenga que volver al instituto. "¿Con qué cara vuelvo yo al centro? Es que igual cuando acabe el periodo de expulsión tenemos que volver a escolarizarlo. Antes no lo conocía de nada, pero ahora le he puesto una denuncia. Es que tengo pánico", confiesa al tiempo que señala que esperaba que el agresor se quedara detenido "pero es que está en la calle ya. Esta mañana varios compañeros me han asegurado que estaba en la puerta del instituto. Es que es indignante. Es que el mensaje que se está transmitiendo es que no pasa nada. Que nos pueden pegar una paliza y que no pasa nada. Es que es una sensación de indefensión absoluta".

Concentración de protesta

Como muestra de repulsa a lo ocurrido, la dirección del centro ha convocado hoy una protesta a las puertas del centro. Además, han decidido reemplazar los actos preparados para conmemorar el 8M y se van a sustituir por un acto de repulsa. También se va a hacer un claustro especial para comentar lo sucedido y evaluar las medidas que se pueden tomar para prevenir este tipo de sucesos. En este sentido, la profesora se muestra agradecida con la respuesta mostrada por el centro: "La respuesta ha sido de 10. Me han escrito muchas personas. Desde el conserje hasta el director. Está todo el mundo mosqueado. Es que me están escribiendo incluso padres y alumnos".

La profesora se muestra muy agradecida especialmente con la directora del centro, "que me llevó al hospital, estuvo conmigo todo el rato y luego me llevó a casa. Además, me acompañó también a la comisaría a poner la denuncia y se ha volcado conmigo poniendo a mi disposición todos los recursos del centro". Asimismo, cuenta que desde la dirección del centro se muestran muy indignados con lo ocurrido. "Están muy enfadados porque llevan muchos años reclamando medidas contra este chico y nadie les ha hecho caso. Era algo que se veía venir. La propia directiva del centro se siente impotente al ver que no se les hace caso". En este contexto, insiste en que lo único que pide tras sufrir esta agresión "es que Conselleria nos dé los recursos que necesitamos y que no tenemos. Y es que cada vez es peor".

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Educación han asegurado a este diario que la inspectora del centro una orientadora de la Unidad Especial de Orientación (UEO) se encuentran desde esta mañana en el instituto para realizar el asesoramiento y el acompañamiento.