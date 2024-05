La Fiscalía decide mantener en prisión por contrabando y organización criminal a los detenidos por la tragedia de Barbate

El informe presentado este miércoles por la Guardia Civil recoge que la narcolancha en la que iba Francisco Javier M. P., más conocido por Kiko el Cabra, no fue la que arrolló y mató a los dos guardias civiles en Barbate. No obstante, fuentes de la Fiscalía de Cádiz confirman a El Correo de Andalucía, del mismo grupo editorial, que se ha decidido no dejar en libertad a los seis detenidos que permanecen en prisión provisional hasta el momento relacionados con este caso.

"El ministerio fiscal sigue imputando a los investigados delitos graves de contrabando y pertenencia a organización criminal, castigados con penas que pueden alcanzar los siete años de prisión, por lo que no considera que se deban variar las medidas cautelares de prisión adoptadas", apuntan estas mismas voces.

"En un primer momento había elementos para sostener la imputación de los investigados", señalan desde la Fiscalía de Cádiz. "Pero una investigación exhaustiva puede dar lugar al hallazgo de nuevos datos y de nuevas conclusiones. Y en este momento podemos concluir que los investigados no son los autores del asesinato".

Esta conclusión a la que ha llegado la investigación indica, según el ministerio público, "que la Guardia Civil ha actuado de manera imparcial y profesional pues lo único que buscan es la verdad". "Todos los vídeos han sido analizados por expertos ingenieros de criminalística de la Unidad Central Operativa (UCO), haciendo una comparativa de todos y elaborando una secuencia de cómo sucedieron los hechos", recalcan estas fuentes.