"Siempre he sentido una confianza enorme en mí, pero quería marcharme sintiéndome querido, valorado, respetado, agradecido y haciéndolo por mi propio pie". Esa fue la principal razón que ha esgrimido Toni Ten para explicar su marcha del TAU Castelló tras 16 años de vinculación con el club de la capital de la Plana. El técnico ondense, rodeado de su plantilla, directivos y exdirectivos, se ha despedido de la que ha sido su casa en la cancha del Ciutat de Castelló, acompañado por el presidente Luis García, y visiblemente emocionado.

No ha podido contener las lágrimas Toni Ten cuando ha comenzado su discurso con un sentido "he creído que era el momento de irme". "Algunos entrenadores hablan de ciclos de dos o tres años, entonces, ¿el mío qué es?", dijo bromeando, al tiempo que confesó que la decisión la tomó el viernes pasado, justo tras quedar a las puertas de los play-offs a la liga ACB.

El club, en agradecimiento y como homenaje a su gran labor desde que llegara en 2006, le ha regalado una camiseta con el dorsal 16 y en el que se podía leer 'Gracias Toni'. "Ojalá no hubiéramos tenido que celebrar esta rueda de prensa de despedida, pero hasta el último momento ha querido darnos facilidades para planificar la próxima temporada sin él", explicó Luis García.

El máximo dirigente castellonense quiso ensalzar el trabajo del técnico ondense en el club y señaló que "le debemos mucho. Ha dado valor añadido al proyecto y siempre hemos tenido mucha confianza en él. A veces no hemos estado de acuerdo en pequeñas cosas, pero siempre ha sido en pequeñas, nunca en grandes asuntos. Me gustaría resaltar su implicación, generosidad y su trabajo. Será difícil perderle de vista, pero la vida continúa y el club no para".

"Toni siempre será un alma de este club, esté donde esté", concluyó el dirigente castellonense.