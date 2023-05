Hasta la próxima temporada. El TAU Castelló, que llegaba al duelo sin opciones de acceder al ‘play-off’, se pegó el último festín del curso en el Ciutat de Castelló, alcanzando la cifra de los cien puntos y haciendo disfrutar a sus aficionados.

Ambos contendientes saltaron a la cancha muy activos y enchufados a pesar de que el choque apenas tenía trascendencia. El equipo de Orenga movía la bola con criterio y hacía daño desde el exterior con los triples, dando buenos balones interiores o con penetraciones. El inicio fue arrollador y el técnico visitante tuvo que parar el partido (16-5).

Un inspirado Edu Durán no paraba de anotar y en menos de 8 minutos ya llevaba 12 puntos. Estaba tocado por una varita y metía hasta cuando no quería... e incluso un pase suyo dirigido a Xavi Rey entró bajo sorpresa de todos.

Pero no estaba solo el escolta madrileño, ya que los de La Plana finalizaron el primer cuarto con una espectacular serie de 6 de 8 en triples, con lo que la ventaja local era bastante jugosa al término de los primeros 10 minutos (31-18).

El ciclón castellonense no amainaba y llegó al descanso con una importante renta para afrontar con garantías la segunda parte (50-37). Tras la reanudación, el cuadro alicantino se fue metiendo en el partido hasta situarse a tan solo cinco puntos (65-60) y acabar el tercer cuarto a siete puntos.

Gran último cuarto

El HLA Alicante buscaba la remontada con una mayor intensidad en ambos lados de la cancha, pero cuando parecía que se acercaba aparecía la calidad individual del TAU para estirar la diferencia. Destacaron el capitán Faner y Dijkstra (gran partido el suyo), que aparecían cuando hacía falta para evitar mayores sufrimientos. Así pues, con el recital del neerlandés y la subida de intensidad defensiva del TAU en los minutos finales del choque, los discípulos de Orenga tumbaron en la lona a su rival y ofrecieron la undécima victoria ante su afición para cerrar el curso.

Fin a la temporada regular

Con esta jornada 34 se pone el punto y final a una exigente y larga temporada regular. El MoraBanc Andorra regresa a la Liga ACB de forma directa mientras que los ocho siguientes equipos se la jugarán en el ‘play-off’ de ascenso. Una promoción a la que se quedó muy cerca, pero el negativo primer tramo de campeonato le terminó lastrando en exceso. Por su parte, los equipos descendidos son el Melilla, el Iraurgi SB y el Albacete, que jugarán en LEB Plata.