Este sábado a las 20.30 horas, el Amics Castelló recibe al Guuk Gipuzkoa Basket en la que será la jornada 13 de la liga LEB Oro. Una jornada clave para los castellonenses para intentar cambiar el rumbo de las últimas cuatro jornadas en las que ha cosechado cuatro derrotas, siendo la peor racha de esta temporada.

Y aunque los de Orenga han recuperado a Tanor Ngom y a Eric Stutz, estos apenas han entrenado con el resto de compañeros durante la semana.

El de este sábado es un equipo duro y difícil que ocupa la quinta posición de la clasificación. Así lo definía Juan A. Orenga: “Es un equipo muy duro que están jugando muy sólido, que tienen un referente exterior muy claro con Barcello que absorbe mucho juego. Tienes dos interiores dominantes y dos cuatros que se pueden abrir a tirar y nacionales como Mikel Motos que pueden asumir el liderazgo cuando el equipo no está bien”.

La defensa

Importante será la defensa que los castellonenses hagan sobre Barcello, aunque tiene que poner foco en todos los jugadores, “lo que es importante es parar al jugador suyo, por supuesto, pero lo que es más importante si cabe es no dejar que los jugadores que normalmente no hacen números extraordinarios no den ese paso adelante. Si el jugador referente en ataque está es sus números será un partido normal. Hemos preparado un partido para defender a todos, tendremos un ojo puesto en Barcello, pero tenemos que defender a todos” confesaba Orenga y para eso han estado trabajado toda la semana.

"Lo que hemos trabajado esta semana es que todos den un paso adelante para afrontar los problemas. Que los problemas no sean una barrera y que sean para encontrar soluciones y que todo el mundo aporte para tirar del equipo hacia el mismo sentido", ha explicado.

Ambiente

Muy importante sería la victoria y el club consciente de ello ha preparado varias iniciativas para que el Ciutat de Castelló presente un gran ambiente.

Además de la Fan Zone, habrá una recogida solidaria de juguetes junto con El Corte Inglés y Cruz Roja Castellón de manera que cada persona que lleve un juguete nuevo podrá entrar gratis a ver el partido.