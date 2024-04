La Crónica | El Fustecma NBF Castelló vence al Miralvalle y luchará este domingo por el ascenso (63-72)

A un partido de lograr el sueño de ascender a Liga Femenina 2. El Fustecma NBF Castelló venció a Miralvalle y luchará este domingo por consumar el sueño. Las pupilas de Jaume Tormo, tras el final del partido, celebraron la clasificación en un emotivo corrillo.

Un partido en el que reinó la igualdad y donde las castellonenses se llevaron el gato al agua en un excelente último cuarto con un gran acierto desde la línea de tres puntos.

Igualdad en el inico

Golpeó primero el Fustecma NBF Castelló pero rápidamente Miralvalle también igualó el encuentro e incluso se puso por delante. Un partido donde los nervios de ambos equipos estaban a flor de piel, ya que eran conscientes de lo que se jugaban. Varias jugadas con intercambio de canastas que benefició a las locales por la renta que habían obtenido. El conjunto castellonense podría haberse puesto por delante en el marcador desde el tiro libre, pero dejó las tablas (15-15) al final del primer cuarto.

En el segundo período el Fustecma NBF Castelló apretó el acelerador a nivel ofensivo. A las jugadoras extremeñas se vieron sorprendidas por la mejoría rival. Así pues, con mucho trabajo y gran acierto exterior, el Fustecma NBF Castelló logró una pequeña ventaja en el marcador para jugar con mayor tranquilidad. Con todo, Miralvalle no había dicho todo lo que tenía que decir y también, con gran acierto exterior, ajustó el marcador (30-38).

Imagen durante el partido. / FUSTECMA NBF CASTELLÓ.

La segunda parte decisiva

Tras el paso por los vestuarios, entró mucho mejor en el partido el conjunto extremeño que, después de anotar dos tiros de tres puntos, igualó nuevamente el duelo El tiro exterior de ambos conjuntos marcó a diferencia y hubo varios intercambios de canastas. Si bien es cierto, las de Tormo encararon el último cuarto con una renta mínima (49-50).

En el último cuarto, y con todo por decidir, el Fustecma NBF Castelló anotó desde el tiro exterior pero rápidamente obtuvo respuesta de Miralvalle que incluso desde el tiro libre igualó el choque. En los instantes finales Laura Campos y Aina Ferri, lograron que entraran los triples y se decidió el encuentro. Al final una victoria muy trabajada del Fustecma NBF Castelló que jugará la final por el ascenso (63-72)

Cabe destacar la figura de Donasja Scott con 16 puntos, 9 rebotes para lograr 22 de valoración. Así como la capi Sabina del Pino con 11 puntos, 6 rebotes para 16 puntos de valoración.

Ficha técnica

Hierros Díaz Miralvalle 63: A. Moyano (-), A. Jiménez (5), M. Romero (15), A. Morales (10), C. Lázaro (2), L. Moreno (-), A. Flores (11), C. Shaw (11), E. de Meyer (-), M. Horford (9) y A. Asperella (-).

Fustecma NBF Castelló 72: C.Villamor (7), L. Campos (15), A. Pérez (4), A. Ferri (8), L. De Giacomo (2), L. Ruíz (3), S. Carli (11), C. Pérez (-), I. Garrido (6), D. Scott (16) L. Jóvena (-), y L. Hueso (-).

Campo: Palacio de los deportes de Utebo. (Utebo, Zaragoza).