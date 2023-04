El papel higiénico es un invento bastante moderno, si se mira con perspectiva. Parece que sea algo que ha estado siempre en nuestras vidas, pero lo cierto es que no se inventó hasta 1850. Joseph C. Gayetty fue su inventor, y lo lanzó con el nombre de Medicadet Paper. Al principio causó cierto rechazo por parte del público, pero no tardó en adquirir la popularidad con la que hoy en día lo conocemos. El motivo es que el papel higiénico se veía como algo parecido a un tabú, y aunque hoy en día lo es menos, sigue causando incomodidad a algunas personas. Sin embargo, existen esos debates para los que el papel higiénico siempre es protagonista. Si el borde debe ir hacia fuera o no, es algo por lo que siempre se discute. Pero hacia fuera es la única forma con la que conseguiremos que no se rompa.

Te sorprenderá por qué cada vez más gente guarda papel higiénico en la nevera Las razones para no utilizarlo son mayormente ecológicas. Aunque el papel higiénico se fabrica mayormente con papel reciclado, cuanto más suave y más blando es, más fibra vegetal nueva necesita. El material reciclado es más áspero, por eso mucha gente prefiere gastar más y comprar el papel más suave. Además, con papel higiénico no vamos a alcanzar la limpieza completa. Para eliminar por completo cualquier residuo y evitar irritaciones en las zonas íntimas, lo único realmente efectivo es el agua y el jabón íntimo. Es lo que los médicos recomiendan hacer. Antiguamente, los romanos se limpiaban con el tersorium. Era una especie de escoba con una esponja marina clavada en un palo. Después de usarla, la limpiaban con agua y vinagre. Sin embargo, esto tenía muchos problemas relacionados con la higiene, puesto que lo utilizaban varias personas.