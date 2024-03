Patricia Field, la diseñadora de vestuario de 'Sexo en Nueva York', 'El diablo viste de Prada' y 'Emily en París', comparte sus secretos

¿Qué tienen en común 'Sexo en Nueva York', 'Emily en París', 'El diablo viste de Prada' o 'Ugly Betty'? Además de ser éxitos rotundos y muy populares tanto de la pequeña como de la gran pantalla, son series y películas donde la moda tiene un papel protagonista. ¿Quién no recuerda la falda tutú de Carrie Bradshaw (interpretada por SJP, Sarah Jessica Parker), los sombreros de Lily Collins; los conjuntos de Chanel, Donna Karan, Valentino, Dolce & Gabbana y, cómo no, de Prada, que lucen Meryl Streep y Anne Hathaway, en la piel de Miranda Priestly, la editora-sargento de la revista de moda más prestigiosa de la industria, 'Runway', y su novata asistenta, Andy; o los 'outfits' tan cursis y expresivos de América Ferrara, mucho antes de la era Barbie?

Detrás de todos esos 'looks' está la simpar Patricia Field (Nueva York, 1942), que bien podría haber sido la 'hermana gemela' de Vivienne Westwood, sino fuera porque la británica, que falleció en 2022, nació un año antes, y en el Reino Unido. Los gustos en el vestir de ambas guardan muchas similitudes y Field los sigue defendiendo en su propia persona sin importarle ni una pizca ser una octogenaria (melena roja, gafas de carey, guantes mitone de cuero, estampado de leopardo, muchas cadenas, sombrero pescador y un cigarro siempre prendido entre sus dedos). Enjuta pero endiabladamente pizpireta y mordaz, es todo un personaje.

Original como pocas, transgresora e incombustible, aún sigue a los mandos de galería- ARTFashion Gallery- en la ciudad de los rascacielos, donde Patricia Field es una institución, no solo en la moda (su primer local lo abrió en 1966, y su última tienda cerró en 2016) y el cine (con sus vestuarios increíbles), sino en la escena cultural y social de la ciudad (no se pierde ni un sarao en las mejores discos).

Todo eso se refleja en 'Happy Clothes: A Film About Patricia Field', que el sábado se proyectará dentro de la programación del festival de cine sobre moda Moritz Feed Dog, que se celebra en Barcelona desde este miércoles y hasta el próximo domingo. La película, que triunfó en verano en el Festival de Cine de Tribeca, la firma Michael Selditch, quien también dirigió la serie documental de CNN 'American Style' en 2019. En una charla con este diario, el realizador nos desvela cómo es trabajar con la figurinista e icono de la moda a la que "nunca le han gustado las reglas de la moda". "Ella trabaja desde las entrañas", asegura.

Ganadora de un Emmy

A la ganadora de un Emmy por 'Sexo en Nueva York', que también estuvo nominada al Oscar y al BAFTA por su trabajo como diseñadora de vestuario en 'El diablo viste de Prada', no le apetecía nada la idea. "Me dijo que muchas personas antes se habían acercado antes a ella y que se sentía incómoda bajo el foco, que no le gustaba que la pusieran en un pedestal ni ser un icono", relata Selditch. Luego, tras dos años de covid, volvió a acercarse a ella por si lo reconsideraba. "Para entonces, ya había visto más de mi trabajo, y le gustó", cuenta el autor del documental, que además de mostrar el día a día de trabajo con su equipo -sí, Field sigue currando-, cómo salen a 'cazar' prendas fabulosas por la ciudad (como el Partenón de la moda que es la 'boutique de la 'personal shopper' más famosa del mundo, Betty Halbreich, ¡de 96 años!), y en qué consiste una prueba de vestuario para Field, quien tiene el honor de ser la que puso de moda los leggins en los 70.

A su edad, la jubilación no entra en sus planes, y acaba de ponerse por primera vez al otro lado, haciendo de modelo para Balenciaga.

Ella, hija de padre armenio y madre griega, que se crió en Queens y estudió filosofía en la universidad, en lugar de quedarse con el negocio de tintorería familiar, decidió abrir su propia tienda para modernos y primeros punkis. Y aún sigue vendiendo y promocionando la moda que le importa, de diseñadores emergentes o consolidados (John Galliano, Diane von Furstenbergh o Thierry Mugler), pero solo tiradas cortas. También tiene página web, donde se puede adquirir el famoso collar 'Carrie' y a los tutús de SJP o Lily Collins (a partir de 150 euros).

Color frente a la moda "deprimente"

La moda de ahora le resulta "deprimente" a Field, que cuenta en la cinta, de hora y media de metraje: "Me gusta la ropa feliz, porque yo soy feliz". Le encanta combinar colores y estampados, y ella consigue cócteles como nadie podría haber imaginado. Y funcionan como algo nuevo y de lo más 'cool'.

"Uno de sus secretos es la mezcla de cosas carísimas con otras populares, alta costura y moda callejera. No todo tiene por qué costar una fortuna. Se trata de mezclar elementos inesperados. Todo es cuestión de color. Si los colores de los patrones combinan bien, entonces los patrones funcionarán bien juntos", afirma el director, que también ha entrevistado a Lily Collins y a SJP y Kim Cattrall (estas últimas por separado, pues lo suyo en 'Sexo en Nueva York' acabó en pelea de gatas).

"La gente dice que naranja y rojo no pegan. Pero ¿no están juntos en el frutero? -ironiza Field-, así que me guío por esta pequeña filosofía mía y tiendo a no distraerme con las costumbres, las reglas o lo que surja. Es solo mi manera de hacer, y si me hace sentir bien, y el actor también se siente bien, pues genial". Ese naranja y rojo es marca de la casa de la estilista, que suele llevar un gorro de pescador color panocha sobre su larga melena fuego. De hecho, ese tipo de gorro es también característico de la protagonista de 'Emily en París', que también suele llevar una icónica carcasa de móvil que imita una cámara de fotos, y unos mitones de piel... 'atrezzo' habitual de Field.

El 'look' perfecto

El secreto del éxito de Field quizá radique en que "a ella le gusta combinar el personaje y el actor que lo interpreta como inspiración para su estilo, algo que no creo que tengan en consideración otros diseñadores de vesturario. Pat me contó que si otra actriz que no fuera SJP hubiera sido elegida para el papel de Carrie Bradshaw en 'Sexo en Nueva York', el vestuario hubiera sido diferente", asegura el director, al que la estilista le hizo otra confesión: "El mejor accesorio para un 'look' de nota es... la confianza". Ya saben.

