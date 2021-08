El Villarreal CF no jugaba con tanto público en la gradas desde hacia año y medio, cuando se suspendió la competición por la pandemia internacional del covid. Los amarillos disputarán en Marsella un encuentro con 30.000 espectadores, la mitad del aforo del Stade Vélodrome de Marsella. Parecía como si en Francia no hubiera pasado nada al ver en las gradas aficionados juntos en sus localidades y en muchos casos sin mascarillas. Una situación que no se parece en nada a la que se vive en España, donde todavía no se sabe con certeza con cuánto aforo en los estadios comenzará LaLiga, pero las previsiones, desde luego, no son tan halagüeñas como las vividas el sábado en Marsella.