El covid-19 no pudo, ni en mayo ni en septiembre del 2020 y tampoco en las no fiestas de Sant Pasqual de este año, con la que, de buen seguro, es la cita más emblemática de los festejos patronales de Vila-real. Y, aunque es cierto que las familias vila-realenses no han renunciado a celebrar la Xulla, aun durante la pandemia, no es menos cierto que lo han tenido que hacer hasta ahora en la intimidad de sus casas, con el fin de cumplir con las restricciones establecidas por las autoridades para frenar los contagios por coronavirus.

El periódico Mediterráneo te muestra las fotos de la jornada de la Nit de la Xulla de la era covid

«La verdad es que ya había ganas de volver a estar también con nuestros amigos de la peña». Es la frase en la que coinciden los peñistas consultados por Mediterráneo. Eso sí, todos ellos conscientes de la necesidad de respetar los preceptos de las autoridades, también a través del bando dictado por el alcalde, José Benlloch, días antes del inicio de las fiestas en honor a la Mare de Déu de Gràcia.

Con todo, no han sido pocas las peñas que han optado por elaborar la Xulla al horno, recuperando la tradición más primigenia. «Hemos apostado por no hacer hoguera este año, más que nada para evitar estar en la calle en una jornada en la que preveíamos más aglomeración de gente», explica José Antonio Vera, de El Tifó, quien añade que «el tamaño del local nos permite colocar mesas separadas para seis personas cada una».

En términos similares se expresa Lorena Traver, de la peña Xivarri. «Pensamos que la opción más cómoda y rápida para todos, básicamente porque todo el mundo trabaja, era hacer la Xulla al horno, y también para evitar posibles aglomeraciones de gente», indica.

Por su parte, otros colectivos festeros, como Fem Festa, sí que han optado por retomar la popular torrà. «Preferimos salir a la calle y vivir esta celebración tal y como hemos hecho hasta la irrupción de la pandemia», aseguran.

Con todo, en el ambiente de Vila-real se ha apreciado esta noche de nuevo, y tras casi dos años de ausencia, el aroma a leña y el humo y, por supuesto, el que desprendía la carne y los embutidos asados que han sido el resultado de alguna de las decenas de hogueras --no tantas como en los festejos previos a la pandemia-- que han vuelto a formar parte del paisaje festivo de la ciudad.

Salsa típica

Previamente a sentarse en la mesa para cenar, no han sido pocos los peñistas y vecinos en general que han tomado parte en la tercera edición del encuentro de elaboración de allioli antes de la Xulla, en la plaza Major. Según ha confirmado a este rotativo el concejal de Fiestas, Diego Vila, a la iniciativa se han inscrito unas 300 personas que, de esta manera, han competido de forma sana por elaborar la típica salsa.