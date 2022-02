Vila-real rinde honores a su fundador, el rey Jaume I

"Nós, Jaume, per la gràcia de Déu rei d'Aragó, de Mallorca i de València, comte de Barcelona i d'Urgell, i senyor de Montpeller, per Nós i pels nostres successors, donem i concedim a vosaltres, tots i cada un dels pobladors de la població de Vila-real, que hem decidit establir en terme de Borriana, termes certs, és a dir, des de la séquia Major de Borriana amunt cap a la dita població, i des d'enllà, així com afronta amb el terme de Nules, i d'allà fins a l'anomenada Misquitiella, que està cap a Betxí, i d'allà fins al molló del turó cobert, on es talla la pedra, i cap al riu Millars".

Así reza parte de la Carta Pobla que Jaume I concedió a Vila-real y que ha leído, a pie de su estatua en la plaza que lleva su nombre, el que durante 35 fue director del conservatorio Mestre Goterris, Joaquín Nebot, en el marco del acto de homenaje que la ciudad ofrece cada año al monarca que la fundó. Y es que son 748 los años de historia de Vila-real, desde que se le dio en 1274 carta de independencia a los pobladores que se establecieron en esta parte de la Plana Baixa, tras el paso de Jaume I. Alta participación La corporación municipal al completo, encabezada por el alcalde, José Benlloch, ha participado en el acto junto a las representantes festivas de la ciudad e integrantes de un buen número de entidades vila-realenses, así como de vecinos en general,en la principal cita de las fiestas fundacionales de Vila-real. Como colofón a la cita institucional, la banda Unión Musical La Lira, ha interpretado la Marxa a la Ciutat, la pieza musical del maestro José Goterris que este año cumple 100 años. Una efeméride que se recuerda estos días a través de una exposición en el Museu de la Ciutat Casa de Polo. Premis 20 de Febrer Posteriormente, la comitiva se ha dirigido al Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, donde se ha hecho entrega de los Premis 20 de Febrer que, este año, han recaído en la Fundación Flors; la Asociación Comarcal de Pozos de Riego; el empresario y presidente de Cevisama, Manuel Rubert; la historiadora Paula Menero, la periodista Mónica Benavent y la escritora María Victoria Peset.