La provincia de Castellón solo está representada en el Mundial por el vila-realense Pau Torres como futbolista, pero el elenco de periodistas de la ‘terreta’ trabajando en Qatar es bastante más numeroso, pues allí se encuentran Isabel Forner (Almenara), Rafael Escrig (Castelló) y Mónica Benavent (Vila-real), que está disfrutando de su primera cita mundialista con el micro de Gol Mundial: “Lo afronto con mucha ilusión; no me lo esperaba y estoy súper agradecida por esta oportunidad, y más en momentos difíciles para la profesión como estos”.

Mónica Benavent, que llegó este sábado a Qatar y se quedará hasta la final, comenta sus primeras impresiones: “Me han llamado la atención muchas cosas, pero como anécdota hasta ahora nunca había entrado a un baño de mujeres repleto de urinarios para hombres”. Así explica esta ‘confusión’: “En el Estadio Internacional de Khalifa, que es el único que no han construido de cero, no tenía aseos para mujeres y han puesto un cartel indicando que las chicas podemos entrar a un baño que en principio era para hombres, por lo que me llamó la atención entrar y que estuviera lleno de urinarios”.

Afirma la periodista que “culturalmente el choque es impactante; es lo más diferente a Vila-real que he visitado”, al tiempo que destaca “la amabilidad de los qataríes. Todo el mundo aquí intenta que nos sintamos como en casa”.

Con Forlán o Sorín

A nivel profesional, la corresponsal de Gol Mundial está cubriendo los primeros partidos de cada jornada, encargándose de las entrevistas y reportajes que rodean a cada encuentro: “Llegamos cuatro horas antes de que empiece el partido y salimos un par de horas después de que acabe, una vez en el hotel preparamos ya el partido del día siguiente”. Mónica no oculta la sensación que le produce estar en la zona próxima a los vestuarios próxima a jugadores de la talla de Messi o Kane y compartir espacios con leyendas como Forlán o Sorín, que están comentando el Mundial: “No pude resistir saludarles e identificarme como vila-realense y del Villarreal. Me aficioné al fútbol con jugadores como él y poder estar trabajando en el mismo sitio que él es increíble; todavía no lo asimilo”.

Mónica admite que “habla mucho y bien del nivel periodismo de Castellón que profesionales como María, Rafa o yo estemos aquí”, al tiempo que destapa emocionada como algunas estudiantes de periodismo le han escrito a través de redes sociales para felicitarle por estar trabajando en todo un Mundial: “No me veo como ejemplo de nadie, me siento todavía como la chica que trabajaba en Radio Vila-real”. Sin duda, una carrera repleta de éxitos que no ha hecho más que empezar.