La ciutat de Vila-real va reconéixer ahir, en el marc d’un emotiu acte en l’Auditori Municipal, els 36 millors expedients acadèmics del curs passat i també els 18 docents que s’han jubilat al llarg de l’últim exercici. Tots i cadascun d’ells tenen noms i cognoms. Els estudiants de primària amb millors notes van ser Sofia Bijlsma, Andrea Pradilla, Marta Carceller, Ana Belén Martínez, Nerea Medina, Marko Ramón, Alicia Jorge, Carlos Moreno, Sara Rodríguez, Fatima El Mouaddin, Aitana Garrido, Adam Tahfi, Delia González, Ariadne Salvador, Albert Cid, Mireia Fernández, Paola Valcárcel, Clara Agut, Carmen Flores, Leo Sánchez, Irune Alzuri, Matilda López, Paula Mallol, David Salaj, Gorka Vidal, Diana Lazarescu, Óscar Llorens i Eva Tomás.

I en secundària van estar Claudia Casalta, Hugo Gozalbo, Sara Vivo, Jordi Arenós, Azahel Nithael Miranda. Roser Serrano, Daniela Daniel i Alba Pascual.

Dècades de vocació

Com no podia ser d’una altra manera, des de l’Ajuntament de Vila-real i a través de l’acte que va presidir l’alcalde, José Benlloch, tampoc va faltar l’homenatge a dècades de vocació educativa, representada pels 18 mestres i professors que s’han jubilat en l’últim any: Fina Arnal, Gloria Cubedo, Pilar Juan, Celso Cuevas, Manuela Teresa Fuertes, Carmen Broch, Herminia Font, Benjamín Brun, Eugenio Usó, Enrique Vilanova, Mayca Pérez, Héctor Roselló, María Jesús Puértolas, María Pilar García, Rosario Santágueda, Enric Portalés, Fernanda Pérez i Juan Vicente Fortea.

Benlloch va destacar l’aposta per la millora de les infraestructures educatives, com el futur centre integrat de Formació Professional o el quart institut, així com de la dotació en professorat i les activitats complementàries, «les quals també formen part de l’excel·lència educativa».