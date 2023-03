VIST, el Festival Internacional de Cinema de Vila-real organitzat per l'Associació Sal de la Fila i patrocinat per l'Ajuntament de Vila-real, ha iniciat la 25a edició amb humor, el de la pel·lícula En temporada baja. A la projecció del film, que arribarà als cinemes espanyols el 14 d'abril, han assistit el seu director, el valencià David Marqués; el productora Paloma Mora i un dels actors, Héctor Montoliu. Marqués ha afirmat que participar a VIST és com “tornar als orígens. Vaig començar anant a festivals de curtmetratges i sempre em feia molta il·lusió; ara de sobte inaugurar un amb un llargmetratge és allò que somnies quan comences a anar a festivals”.

“Em fa molta més il·lusió venir a un festival que l'estrena comercial de la pel·lícula”, ha reconegut Marqués que ha afegit que sempre es queda a les projeccions de les seues pel·lícules en els festivals perquè “gaudisc molt quan em convertisc en un espectador més, parle amb la gent del que els ha agradat, el que no...”.

Gala inaugural als Multicines Sucre

A una sala plena --les invitacions per a assistir es van esgotar en un parell de dies--, l'actor Jordi Collado i la periodista esportiva Mónica Benavent han exercit de mestres de cerimònia de la gala inaugural als Multicines Sucre. I tot i que no va estar en persona sí va deixar un missatge Antonio Resines, un dels protagonistes de En temporada baja que va agrair l'organització del festival haver triat “la meravellosa pel·lícula en la qual intervinc, com a protagonista sí. Viva Vila-real, viva el festival de cinema i viva jo i viva tot. Ala, a passar-ho bé”.

Marqués ha animat la gent a acudir a les sales quan s'estrene el film: “Si volen passar una bona estona, amb aquesta pel·lícula el van a passar perquè pensava que no anava a ser tan de riallada, pensava que anava a ser una comèdia més amarga així que m'ha sorprés la reacció”.

“Arranquem una setmana carregada d'activitats, en la inauguració hem comptat amb una comèdia amb un repartiment estelar però ha estat només el tret de sortida a una setmana carregada de projeccions, col·loquis, trobades... i de cine en general”, ha apuntat el director de VIST, Sergi Tellols. “Vila-real es converteix durant una setmana en una ciutat de cine”, ha destacat.

Intens cap de setmana

Després de la jornada inaugural, el cap de setmana arriba carregat de propostes. Així, la jornada de hui dissabte estarà protagonitzat per professionals de reconegut prestigi i trajectòria. A migdia i a la sala de conferències de Fundació Caixa Rural, el director de cinema Paco Plaza (REC, Verónica o La Abuela) oferirà una xarrada presentada per Rafael Maluenda, cineasta i gestor cultural valencià que ja va participar en VIST l’any passat com a protagonista d’una xarrada al costat d’Enrique Urbizu.

Plaza, llicenciat en Ciències de la Informació, destaca per la seua labor com a director tot i que també ha exercit de guionista, productor, editor i fins i tot va ser dissenyador de vestuari en Tropismos (1995), el seu primer curtmetratge. Des de llavors ha atresorat una prolixa trajectòria amb treballs per a televisió i cinema, tant en format curt com llarg. Un dels seus últims projectes és Hermana muerte, una preqüela de Verónica, que podrà veure’s en Netflix.

I a la vesprada, a les 17.00 hores i també a la sala de conferències de la Fundació Caixa Rural, serà el torn de la taula redona que, sota el títol Actors, actrius i les claus del castell, convocarà a la representant d’actors Patri Romera, al director de càsting Alejandro Gil i a l’actor vila-realenc Ángel de Miguel. Aquests professionals donaran les claus “per a obrir-se pas en aquest àmbit i accedir a càstings, més enllà de la formació”, indica Tellols.