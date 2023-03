La guàrdia romana de la Confraria de la Puríssima Sang de Vila-real, col·lectiu que acompanya al Natzaré i al Crist jacent en les processons de dimecres i divendres sants i coneguts popularment entre el veïnat com els judios, van fer d’ambaixadors de la ciutat i dels costums locals de la Setmana Santa amb la seua participació 24a edició de la Trobada d’Armats del municipi de Flix, en la comarca tarragonina de la Ribera d’Ebre.

Es tracta d’una de les cites d’aquestes característiques més participatives de Catalunya, on els armats són part fonamental en nombroses localitats durant la Setmana Santa. Per contra, a la Comunitat Valenciana aquests grups d’armats són menys habituals.

En concret, a la diòcesi de Sogorb-Castelló l’únic que hi ha són els judios de la Sang, com apunta el president de la confraria, Felipe Monfort, qui afig que a València i Alacant hi ha una quinzena d’aquests col·lectius, «un de molt nombrós és el d’Oriola».

Desfilada espectacular

En Flix, els guàrdies romans vila-realencs i al capdavant el seu centurió (rei en el llenguatge popular de la ciutat), Pascual Costa, van desfilar juntament amb una vintena d’agrupacions de diferents municipis de Catalunya, com ara l’Arboç, Valls, Alcover, Vilallonga del Camp, Bellpuig, Pla de Santa maria, Montblanc, el Vendrell, l’Espluga de Francolí, Reus, Riudoms, Lleida, Riudecols, la Selva del Camp, Constantí, les Borges Blanques, Juneda, Lleida, la Palma d’Ebre i també els amfitrions de Flix.

No va estar l’únic acte en el qual van participar els integrants caracteritzats de soldats romans de la Confraria de la Puríssima Sang de Vila-real aquest cap de setmana, ja que també van fer acte de presència a la processó diocesana que es va celebrar a Castelló.