El exedil Serralvo reitera su demanda en Vila-real contra los concejales Fajardo y Cortells

Javier Serralvo, concejal de Deportes hasta el pasado septiembre, cuando presentó su dimisión (después de sufrir un accidente en el que solo se vio implicado él y, presuntamente, dio positivo en alcohol), se reafirma en la demanda que interpuso contra la portavoz de Compromís per Vila-real, Maria Fajardo, y el edil de esta formación, Santi Cortells, al considerar que ambos, con su participación en un vídeo difundido en las redes sociales, atentaron contra su honor.

En concreto, el exedil Serralvo mantiene la querella por presuntas injurias y calumnias contra Fajardo y Cortells, después de que estos delegaran en su abogado la defensa de sus argumentos en el acto de conciliación que tuvo lugar ayer en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de Vila-real. Se trata de una oportunidad que da la justicia para que ambas partes lleguen a un acuerdo que evite seguir adelante con el proceso.

Determinación

En este caso no fue así y, por tanto, Serralvo continuará con una querella que es consecuencia de varias de las afirmaciones realizadas a principios de septiembre por la edila Fajardo, acompañada por su número dos en el consistorio, Santi Cortells, en las que, entre otras cosas, aseguraron que el exedil socialista se saltó «un alto policial al que desobedeció», atendiendo a «fuentes fidedignas».

Serralvo hizo hincapié en su día en que los concejales de Compromís per Vila-real «mentían a sabiendas». «Tanto al decir que provoqué un accidente, en el que solo me vi implicado yo, como al afirmar que me salté un control policial», dijo.

Por su parte, preguntada por Mediterráneo, la edila Fajardo declinó hacer declaraciones al respecto, por consejo del abogado que la representa.