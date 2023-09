Unas afirmaciones que hoy se han reiterado desde Compromís per Vila-real. «Nos reafirmamos en todo lo dicho, porque nuestras fuentes son totalmente fidedignas», aseguran en una nota.

A estas declaraciones ha salido al paso la secretaria general del PSPV-PSOE de Vila-real, Silvia Gómez, quien exige «la inmediata dimisión de la portavoz de Compromís per Vila-real, María Fajardo, y el concejal de la formación Santi Cortells, tras las acusaciones falsas vertidas contra el exconcejal Javier Serralvo en las que mienten a sabiendas, tal y como han constatado incluso las autoridades competentes».

En este sentido, desde la Guardia Civil confirman la versión que defiende Serralvo y constatan que no hubo controles policiales en la zona por donde circuló el edil socialista, a principios de agosto, acabando accidentado.

«Lo que dicen Fajardo y Cortells en un comunicado en vídeo ayer y hoy reiteran es un delito muy grave del que nadie puede ser acusado de manera infundada. Les exigimos que aporten las pruebas o fuentes que dicen tener y que las autoridades competentes niegan porque, de lo contrario, no tienen más salida que dimitir de sus responsabilidades públicas como ediles del Ayuntamiento de Vila-real», señala Gómez, quien añade que «no hacerlo sería lo contrario a la dignidad política que pregonan».

Además, la también concejala y diputada autonómica socialista califica de «temerarias, como poco, en lo político y absolutamente crueles en lo personal», las afirmaciones que se lanzan en el vídeo por Fajardo, junto a Cortells.

Por su parte, desde Compromís per Vila-real consideran que «se ha intentado, una vez más, desviar la atención de lo que realmente importa: que Benlloch (el alcalde) ha intentado ocultar a los grupos políticos y a la gente de Vila-real toda la verdad sobre los hechos que ocurrieron hace un mes. Nueustra labor como partido de la oposición es la de fiscalizar la acción política del gobierno, y creemos que no se nos puede atacar por pedir seriedad y transparencia al actual equipo de gobierno».

Y añaden: «Creemos que los cargos públicos deben predicar con el ejemplo y no entendemos que después de un suceso tan grave como que un concejal haya dado positivo en un control de alcoholemia, acabe en el hospital y esté esperando juicio, se haya tardado tanto en ser destituido».

Asimismo, según ha podido saber Mediterráneo, el exedil Serralvo mantiene su decisión de presentar una querella contra los dos participantes en el vídeo subido a redes por Compromís per Vila-real, Fajardo y Cortells, al considerar que han incurrido en un delito de calumnias e injurias, al considerar que se atentado contra su honor y el de su familia.

La ejecutiva provincial del PSPV-PSOE de Castellón, liderada por su secretario general, Samuel Falomir, ha mostrado su adhesión a la petición de dimisión formulada por la agrupación socialista de Vila-real contra los concejales de Compromís Maria Fajardo y Santi Cortells, «a raíz de las declaraciones difamatorias, falsas y llenas de odio expresadas en un video oficial contra el exedil socialista Javier Serralvo». Y añaden: «24 horas después de la publicación del vídeo de Fajardo y Cortells, han sido incapaces de presentar prueba alguna o fuente que pruebe sus afirmaciones calumniosas contra Serralvo». E inciden en que Fajardo es diputada provincial.

Según ha conocido este rotativo, Serralvo presentó el miércoles toda la documentación relativa a su renuncia al acta de concejal y se prevé que el lunes se celebre el pleno para dar cuenta de ello.

“Se arrogan una supuesta misión mesiánica de dignificar la política, pero lo que es realmente indigno es que utilicen la confianza que los y las vila-realenses han depositado en ellos para verter acusaciones muy graves y manifiestamente falsas contra un compañero de corporación que, tras sufrir un accidente muy grave, una vez recuperado y con toda la información en su haber, ha asumido las responsabilidades políticas que le corresponden con absoluta transparencia, corrección y humildad”, argumenta. “Esta cacería personal contra quien ha asumido ya sus responsabilidades políticas, basada en conjeturas, sin evidencias, lanzando la piedra y escondiendo la mano y vulnerando de manera reiterada el honor de una persona son intolerables en política. Al menos para quienes entendemos la política como un servicio a la ciudadanía desde la honestidad, la honradez y la dedicación a nuestros vecinos y vecinas, que en ningún caso se merecen este circo en el que Compromís per Vila-real pretende convertir la vida pública, ellos sabrán por qué motivo. No es tolerable ni en ningún caso políticamente digno calumniar a un compañero sin ningún tipo de prueba, por lo que reiteramos que tanto Maria Fajardo como Santi Cortells, por dignidad política, deben dimitir de inmediato como representantes de la ciudadanía de Vila-real. No todo vale”, concluye Gómez.

Comunicado íntegro de la Ejecutiva Provincial del PSPV-PSOE

L’Executiva Provincial del PSPV-PSOE de Castelló s’adhereix a la petició de dimissió llançada per l’agrupació socialista de Vila-real contra els regidors de Compromís Maria Fajardo i Santi Cortells arran les declaracions difamatòries, falses i plenes d’odi expressades en un vídeo oficial contra l’ex edil socialista Javier Serralvo. La direcció del PSPV, liderada pel secretari general Samuel Falomir, volem expressar el nostre suport incondicional al company militant Serralvo i ens posem a la seua disposició per a iniciar les accions legals pertinents contra Fajardo i Cortells a fi que la justícia prenga mesures contra el que considerem és un dilecte greu contra l’honor i la imatge propis.





24 hores després de la publicació del vídeo Fajardo i Cortells han sigut incapaços de presentar cap prova o font que prove les seues afirmacions calumnioses contra Javier Serralvo. Per aquest motiu, no hi ha un altre camí que demanar, per dignitat política i per respecte a la ciutadania i al propi Serralvo, la dimissió d’ambdós regidors com a representants de la ciutadania de Vila-real i, en el cas de la regidora, també com a diputada provincial. Des de l’Executiva socialista requerim a Compromís per Vila-real que cesse en la seua actitud destructiva i obstaculitzadora, més pròpia de l’extrema dreta, pel bé del clima respectuós i constructiu que es viu a la política local.





Condemnem enèrgicament el missatge intimidatori i el seu rerefons carregat d’odi i el procedir de tots dos regidors que han fet coincidir la publicació del vídeo difamatori amb la celebració de les festes patronals de la ciutat.





Per últim, reiterem el nostre suport a Javier Serralvo i agraïm la seua dedicació plena durant dècades al servei de Vila-real i la decisió encertada de donar un pas al costat, un gest que l’honra. A més a més, defensem la gestió de l’alcalde José Benlloch en haver sigut plenament transparent a l’hora d’informar dels fets.