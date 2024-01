Vila-real ya conoce a las siete jóvenes que formarán la corte de honor de las fiestas del 2024. Aroha Mollar Gurillo, Inmaculada Reolid Sánchez, Ainhoa Carmona Camisón, Iris Honrubia Asensio, Belén Ramos Cabedo, Silvia Bellido Mas y Anna Llorens Jordà serán las representantes de la ciudad en este ejercicio, después de que la Junta de Festes haya desvelado este jueves los nombres de las integrantes.

Una de ellas se convertirá este viernes por la noche en la nueva reina para dar comienzo al nuevo ciclo festivo. A partir de las 20.30 horas, un expectante salón de plenos acogerá el acto de nombramiento de la máxima representante. El momento culmen llegará cuando el alcalde, José Benlloch, anuncie en voz alta y haga saber a todo el público la identidad de la joven que tendrá el honor y el privilegio de suceder a Gracia Gumbau, reina del 2023, en el trono vila-realense.

Por tercer ciclo festivo consecutivo en Vila-real, el número de integrantes de la corte de honor vuelve a ser siete, lo que denota el continuado interés por ser festera entre las jóvenes de la ciudad. La crisis festera de principios de siglo obligó a establecer la cifra de cuatro damas (además de la reina). Con el paso de los años, lo aumentaron a cinco y, desde el 2020, son seis las damas que acompañan en su periplo a la monarca.

De entre 18 y 21 años

Las chicas que se convertirán este viernes en las nuevas integrantes de la corte de honor tienen edades de entre los 18 y los 21 años y, como suele ser habitual, coinciden en su vinculación a las fiestas, tanto las de Sant Pasqual como las de la Mare de Déu de Gràcia, y en su implicación o participación en asociaciones y entidades con mucho arraigo.

Por ejemplo, Aroha Mollar es miembro de la agrupación de bombos y tambores desde sus inicios y también es cofrade de la Confraria del Santíssim Crist de l’Hospital. Inma Reolid y Silvia Bellido son rosarieras (Silvia, además, es camarera de la Mare de Déu de Gràcia). Iris Honrubia juega en el Bàsquet Club y toca en la Agrupació Musical Verge de Gràcia. Belén Ramos es purisimera (pertenece a las vocalías de Cultura, Premonitors i Pietat) y Anna Llorens está muy ligada al tejido social, ya que es monitora de la asociación Júcar y también forma parte de la asociación de vecinos del Barri Sagrat Cor de Jesús y del Venerat Tercer Ordre del Carme.

Por 'streaming'

Al igual que en años anteriores, todos los interesados que quieran seguir en directo el acto de elección de la reina pueden verlo en streaming a través del canal de Youtube del Ayuntamiento (pincha en este enlace). Será una ceremonia corta (suele durar unos pocos minutos), pero llena de emoción, sobre todo para las siete jóvenes (y sus respectivas familias y amigos) que hoy vivirán un día de lo más especial.

Los perfiles de las jóvenes



Aroha Mollar Gurillo

Aroha té 18 anys i està estudiant el primer any de Dret a la Universitat Jaume I. És membre de l’Agrupació Cultural de Bombos i Tambors de Vila-real des dels seus inicis i també és confraressa de la Confraria del Santíssim Crist de l’Hospital.

Els actes que més destacaria de la setmana de festes són la baixada de la Mare de Déu de Gràcia, l’ofrena de flors a sant Pasqual i la cavalcada, així com la tradicional Nit de la Xulla per la rellevància que té. El que més li agrada de les festes és l’ambient de germanor que es crea al poble entre els veïns i veïnes.

Per a ella, ser membre de la cort és un honor, un plaer i una gran il·lusió que té des de ben menuda de representar la dona vila-realenca.

Inma Reolid Sánchez

Inmaculada té 19 anys i estudia Gestió i Administració Pública (GAP). A més, pertany a la Junta de l’associació de Filles de Maria del Rosari.

Els actes que més destaca de les festes de Vila-real són la cavalcada a les festes de maig, l’ofrena de flors a sant Pasqual i la Nit de la Xulla. Destaca l’ambient festiu que hi ha pels carrers de la ciutat durant totes les festes i la participació de molta gent als actes que s’hi organitzen.

És membre de la penya Casal i Punt des que va nàixer, en la qual comparteix les festes amb els seus pares i la gent que l’ha vista créixer.

Per a ella, ser escollida membre de la cort d’honor de la ciutat és complir el somni de representar al seu poble i, sobretot, viure les festes des d’un altre punt de vista.

Ainhoa Carmona Camisón

Ainhoa té 18 anys i està estudiant el doble grau en Magisteri Infantil i Primària.

Tant de les festes de maig com de les de setembre, destaca les ofrenes als patrons i la baixada de la Mare de Déu de Gràcia. El que més li agrada de les festes és l'ambient que s’hi forma, la germanor i la manera que té la gent d’ajuntar-se amb els amics i gaudir d’una forma més bonica de les festes patronals.

Ser representant de la nostra ciutat és, per a ella, un honor immens, ja que ha pogut viure les festes des de menuda amb una il·lusió impressionant i, més encara, quan va poder veure la seua cosina gaudir d’aquesta experiència.

Iris Honrubia Asensio

Iris té 20 anys i està cursant els estudis de Tècnica en Cures Auxiliars d'Infermeria.

Pertany, des dels set anys i ara en l’actualitat, al Bàsquet Club de Vila-real. A més, des dels 11 anys i també actualment, toca en l'Agrupació Musical Verge de Gràcia de Vila-real.

És de la Penya Destokà i els actes que destaca són la baixada i la pujada de la nostra Moreneta, ja que el fet de poder dur-la li fa molta il·lusió i l’ompli d’emoció.

El que més li agrada és poder gaudir de les nostres tradicions i dels diversos actes que s’hi organitzen però, sobretot, aquells actes multitudinaris en què poden participar tots els vila-realencs i vila-realenques com són les ofrenes, les vesprades i nits de bou, les paelles...

Per a ella, el fet de poder arribar a formar part de la cort d’honor de la ciutat és tot un somni que des de ben menuda espera amb moltes ganes i il·lusió.

Belén Ramos Cabedo

Belén té 21 anys i estudia el grau en Traducció i Interpretació a la Universitat Jaume I i treballa a una acadèmia de Vila-real.

És membre de la Congregació de Filles de Maria Inmaculada, en la qual pertany a les vocalies de Cultura, Premonitors i Pietat. Pertany a la Penya Calatrà i l’acte que més destaca és la imposició de bandes a la reina i dames de la ciutat, perquè es veu la il·lusió de les xiques que en formen part per representar la nostra ciutat.

També esmenta com a actes importants i emotius, com a vila-realenca lligada als nostres patrons, l’ofrena a la Mare de Déu i la processó de sant Pasqual. I, com a membre d’una penya, la Nit de la Xulla i la nit de disfresses són les que més gaudeix.

Per a ella, formar part de la cort d’honor de Vila-real significaria un honor. Seria entrar a formar part de la història de la seua ciutat, gaudir de les tradicions i veure les festes des d’un altre punt de vista. Seria fer realitat allò que durant molt de temps només estava a la seua imaginació.

Silvia Bellido Mas

Silvia té 19 anys i estudia Publicitat i Relacions Públiques. Forma part de la Penya De Gaidó. També és membre de la Junta del Rosari des de fa tres anys i forma part de la Vocalia de Pietat. A més, és cambrera de la Mare de Déu de Gràcia.

Els actes que destaca són la cavalcada de les festes en honor a sant Pasqual i, de les festes de la Mare de Déu de Gràcia, el que més l’emociona és rebre la nostra Moreneta quan arriba a la ciutat. De les festes, el que més destaca és l’ambient, com s’omplin tots els carrers de gent i de música, la germanor que s’hi forma entre tots els veïns i veïnes, i l’ambient festiu que s’hi respira.

Ser membre de la cort d’honor li fa molta il·lusió ja que la seua germana major li passarà el testimoni per a començar a viure les festes. Recalca que se sent preparada per a mostrar tot l'orgull que sent i per a viure una experiència única en la seua vida.

Anna Llorens Jordà

Anna té 20 anys i estudia el grau de Relacions Laborals i Recursos Humans a la Universitat Jaume I i treballa a la cafeteria del CEM.

És membre de la Penya Desfici i de l’associació Jucar de Vila-real, en la qual participa com a monitora. També forma part de l’Associació de Veïns del Barri Sagrat Cor de Jesús i del Venerat Tercer Orde del Carme.

Els actes que destaca i que més l’omplin d’emoció són la baixada de la Mare de Déu de Gràcia, l’ofrena a sant Pasqual i la cavalcada. El que més li agrada de les festes és la germanor que vivim tots els vila-realencs i vila-realenques durant aquestes dues setmanes. La devoció que hi ha al poble pels nostres patrons, els xiquets jugant, les taules parades al carrer, la música i l’ambient de penyes.

Per a ella, formar part de la cort d’honor significa mantenir viva una tradició molt bonica i poder formar part de la història de la ciutat que l’ha vist créixer.