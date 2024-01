Está a punto de cumplir 22 años (lo hará el próximo 11 de febrero) y, a partir del 27 de abril se convertirá en la máxima representante festiva de Vila-real. Belén Ramos Cabedo está a punto de cumplir su sueño, tras su nombramiento como reina de las fiestas del 2024 hace ahora una semana. Un cargo que compartirá con las damas de su corte de honor: Aroha Mollar Gurillo, Inmaculada Reolid Sánchez, Ainhoa Carmona Camisón, Iris Honrubia Asensio, Silvia Bellido Mas y Anna Llorens Jordà.

¿Cómo viviste el acto de tu nombramiento oficial como reina de las fiestas de Vila-real para el 2024?

Mi nombramiento oficial lo viví con muchas ganas e ilusión, porque también quería saber quienes eran las jóvenes que forman mi corte de honor. Fue el momento en el que nos conocimos en persona e iniciamos el contacto, de manera que empezamos la que será una bonita relación.

¿Y a partir de ahora?

Pues desde ahora ya empieza todo y nos encontraremos y reuniremos en numerosas ocasiones, para sacar el máximo provecho a nuestra relación. De hecho, mis damas se presentaron (el jueves por la noche) en mi casa con un ramo de flores. Fue toda una sorpresa que mis padres conocían, de manera que prepararon una cena.

¿Estás vinculada a alguna entidad u organización local?

Sí, formo parte de la Congregación de Hijas de María Inmaculada, soy purisimera y participo activamente en los actos de la entidad. Y en el ámbito más festivo soy una más de la peña Calatrà.

Para la reina de las fiestas de Vila-real para este año del 2024, ¿qué tiene de bueno tu ciudad y que piensas que le falta?

Lo que tiene de bueno Vila-real es que es una ciudad que, por su tamaño, la disfrutas como si se tratara de un pueblo y eso es algo positivo que caracteriza a nuestro municipio. Por otra parte, no sabría decir que le falta realmente, porque pienso que las necesidades básicas que necesita la población están bien cubiertas.

¿Ya has comenzado los preparativos para tenerlo todo listo para, dentro de 14 semanas, afrontar tu proclamación e iniciar tu periplo como máxima representante festiva para el presente año?

La verdad es que aún no tengo nada preparado. Además, al haber sido tanto mi madre, Silvia Cabedo Casalta como mi hermana Clara damas de la corte de honor en 1987 y 2016, respectivamente, también utilizaré elementos que ellas lucieron en su día. Es algo que me hace una especial ilusión. En cualquier caso, es pronto y todavía estamos adaptándonos porque ha transcurrido solo una semana desde el nombramiento.

¿Cuáles son tus actos festivos preferidos de los festejos patronales, a parte del de la proclamación del 27 de abril?

En las fiestas de Sant Pasqual, en mayo, vivo con especial ilusión la procesión y la ofrenda al patrón. Y en las de la Mare de Déu de Gràcia, en septiembre, la cita más especial es la baixà de la patrona desde su ermita hasta la ciudad, con la que se abren las celebraciones que Vila-real realiza en su honor.

Estudias el grado de Traducción e Interpretación en la UJI y ya estás en tu último curso... ¿A qué te gustaría dedicarte en el futuro?

Es algo que aún no me he planteado, pero como también trabajo en una academia, estoy viendo que la docencia es algo que me gusta, de manera que no descarto que tome este camino y me dedique a la enseñanza de lenguas.