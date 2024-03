Trabajadores de la residencia Verge de Gràcia de Vila-real se movilizan por sus derechos

Unos 40 trabajadores de la residencia de mayores Verge de Gràcia de Vila-real se concentraron ayer a l as puertas del centro geriátrico (y anuncian que lo continuarán haciendo cada lunes) en protesta por lo que, aseguran, es la paralización por parte del actual Gobierno de la Generalitat de PP y Vox, "de la licitación del convenio de gestión integral de este tipo de centros concertados que pactó el anterior Consell con sindicatos y empresas y en el que, además, se incluían las nuevas tablas salariales encaminadas a equiparar el salario de estos empleados al de los de las residencias públicas", explica la presidenta del comité de empresa, Sara García.

Los empleados de las residencias públicas concertadas reclaman la equiparación salarial con los trabajadores de los centros gestionados directamente por la Administración. / MEDITERRÁNEO

"Estaba todo firmado y preparado para sacarlo a licitación, pero con el cambio de gobierno se ha parado todo y aseguran que no quieren hacer nada al respecto", explica García, quien añade que "también querían echar atrás las nuevas tablas salariales, pero al estar ya publicadas en el BOE ya no han podido llevar a cabo esta acción, por lo que han tomado la determinación de no sacar la licitación, lo que en la práctica, deja sin poder aplicarse la subida salarial pactada".

Aumento progresivo de las nóminas

Una subida salarial que, de manera progresiva, se preveía que incrementara de forma paulatina las nóminas de los trabajadores hasta alcanzar en el 2025 un aumento de unos 300 euros, por ejemplo, en los casos de auxiliares de enfermería.

La presidenta del comité de empresa hace hincapié en que el anterior ejecutivo autonómico del Botànic "había asignado 38 millones de euros para ayudar a las residencias concertadas a ejecutar este plan, pero resulta que ahora nos dicen que ese dinero lo destinarán a tapar otro agujeros, que no concretan, de manera que nadie sabe dónde están esos 38 millones".