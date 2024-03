Innovación califica de "absurda" la demanda de Vila-real por trasladar a Castelló la Dirección Territorial

De "absurda" califican en la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, que lidera Nuria Montes, la demanda anunciada hoy mismo por el alcalde de Vila-real, José Benlloch, por lo que considera como "desmantelamiento ilegal" de la Dirección Territorial de Innovación, que el anterior gobierno del Botànic, decidió instalar en el vivero de empresas vila-realense y que inicio su funcionamiento a principios de noviembre del 2022.

Fuentes del departamento autonómico reiteran que, como ya explicaron en su día, la decisión fue puramente administrativa. De esta manera, insisten en que, con la redistribución de consellerias tras la formación del nuevo ejecutivo autonómico de PP y Vox, "tres de esas personas pasaron a Educación (antes estaban en Universidades, que formaba parte de la misma conselleria que Innovación)", mientras que otra pidió el traslado, quedando únicamente la que era directora territorial, Sara Prades, que optó finalmente por renunciar de forma voluntaria al cargo.

"Se quedó sin personal"

"Esta sede se quedó sin personal y entonces se centralizó en Castelló", aseguran desde la Conselleria que encabeza Montes. Y añaden que "no entendemos esta decisión del alcalde de Vila-real, porque no tiene ningún sentido". Además, preguntan al munícipe vila-realense "¿qué ilegalidad se ha producido?", en relación a que la demanda anunciada por Benlloch ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) se basa en "el incumplimiento del convenio" entre ambas administraciones". Un convenio que, desde el departamento autonómico, aseguran que "no existe".

A todo ello, las mismas fuentes hacen hincapié en saber "qué actividad importante se llegó a realizar" en esta sede de la Dirección Territorial de Innovación que se estableció en Vila-real.