Embolic històric per un llibre sobre la història de Vila-real

Va ser la guerra de Successió, entre borbònics i austracistes, un fet més que luctuós per a Vila-real? Tots els historiadors coincidixen que sí que ho va ser. No obstant això, el relat dels fets que el professor Jacinto Heredia realitza en la seua Breu Història de Vila-real --llibre finançat amb fons de la Generalitat, promogut per la Fundació Caixa Rural Vila-real i que ha comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament-- ha sigut molt contestat, tant en mitjans de comunicació com a travès de les xarxes socials, per associacions com Socarrats i també per especialistes i historiadors, com el també professor Vicent Baydal o qui fora arxiver de Vila-real durant 30 anys, Vicent Gil.

I és que, en el capítol en el qual Heredia aborda l’assalt de les tropes borbòniques a Vila-real, el 12 de gener de 1706, d’alguna manera, posa en dubte el relat històric que, fins a la data, s’ha realitzat entorn d’aquests fets, en responsabilitzar d’alguna manera als austracistes (coneguts com els maulets) de donar via lliure a la massacre que van protagonitzar els soldats de Felip V, capitanejats per Cristóbal Moscoso, comte de les Torres, en iniciar un primer atac als soldats borbònics.

L’historiador i exarxiver de Vila-real, Vicent Gil, explica a Medi TV el fests al voltant de la Crema de Vila-real per part de les tropes borbòniques de Felip V. / MEDI TV

Uns dubtes que estén a les escriptures realitzades per mossén Benito Traver, qui fora cronista de Vila-real i autor de la primera Historia de Villarreal (1909), així com de Villarreal en la Guerra de Sucesión. Uns escrits en els quals fa referència Traver als 253 vila-realencs assassinats per les tropes de Felip V en el seu assalt a la vila.

Unes tesis, les de Jacinto Heredia, que han sigut fortament contestades per altres erudits, com Baydal o Gil. Sobre aquest tema, el cronista de la ciutat de València y doctor en història medieval es recolza en el relat fet per «un dels cronistes de la Guerra de Successió més proporbònics i probotiflers», José Manuel Miñana, qui detalla que «dins de les muralles, la fúria militar s’encarnissava amb els rebels, i no hi havia ja lloc per al perdó; de barri en barri assalten les cases (…) Després d’aconseguir un botí suficientment gran, recorren a les atxes incendiàries (…) Als que eixien [de les cases en flames] els rebien les punxegudes armes dels belgues, que no tenien pietat de ningú…».

Tema superat

Per part seua, en declaracions a Mediterráneo i també en una entrevista per a Medi TV, l’historiador Vicent Gil, incideix en què «aquest és un tema superat». De fet, cada 12 de gener l’Associació Socarrats --i desde fa 13 anys amb el suport del consistori-- recorda la Crema de Vila-real, amb una desfilada cívica en memòria dels 253 vila-realencs morts per les tropes borbòniques en 1706.

Gil critica durament l’escrit d’Heredia en la Breu Història de Vila-real referent a aquests luctuosos fets. «Quan no es va als arxius i es consulta tota la documentació passen aquestes coses», diu.

En l’actualitat, Gil estudia quasi 180 documents sobre la Guerra de Successió a Vila-real, que es guarden en institucions com ara l’Arxiu Nacional.