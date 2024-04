Vila-real exhibirà el talent de més de 300 veïns en les festes de maig

Més de 300 artistes, entre particulars i integrants de diferents col·lectius, donaran vida el pròxim 12 de maig, primer diumenge de les festes patronals de Sant Pasqual, a les 22.00 hores i a la plaça Major, a una nova edició de l’espectacle Vila-real Talent que, en aquesta ocasió, estarà marcat per la celebració del 750é aniversari de la ciutat.

La codirectora artística d’aquesta iniciativa, Rosanna Morales; i l’alcalde de Vila-real, José Benlloch, han presentat hui aquesta cita, en la qual es combina la música amb altres disciplines artístiques --teatre o danses tradicionals, entre d’altres-- i amb la qual enguany es pretén retre homenatge a totes aquelles persones que al llarg de set segles i mig han posat el seu granet de sorra en la construcció de la ciutat i han protagonitzat fets històrics. Un treball per al qual s’ha comptat amb l’assessorament de l’historiador vila-realenc Vicent Gil.

L’alcalde Benlloch i la codirectora de Vila-real Talent presentaren ahir l’espectacle del pròxim diumenge, 12 de maig. / MEDITERRÁNEO

Sota la direcció artística de Rosanna i Gisela Morales, la direcció musical de Miguel Ángel Navarro, i els arranjaments musicals de Pascual Gimeno, el llistat de participants és llarg: cors Ciutat de Vila-real, Coral Sant Jaume i Veus de Cambra; grups de danses El Raval i la Puríssima; El Trull; Unió Musical La Lira; orquestra Supramúsica; grups de teatre Els XIII i Tabola; Escola Municipal de Dansa o els alumnes del col·legi Carlos Sarthou, entre altres col·lectius.

Joves promeses

També mostraran el seu talent joves promeses, com ara Alberto Puchol (saxo baríton), Hugo Segura (clarinet baix) i Josep Barrué (flauta); les solistes Sara Mezquita (guitarrista) i Luna Orleans (cantant). Com a actor convidat estarà Sergio Caballero i gran part de les peces que s’interpretaran seran obra del Fill Predilecte de la ciutat Rafael Beltrán Moner.

Alhora, i com a novetat d’aquesta edició, hi haurà una composició especial que barreja melodies populars de Vila-real amb l’himne de la ciutat, obra de José Goterris i Francisco Moreno, dos vila-realencs que enguany seran reconeguts com a fills predilectes a títol pòstum.

De Vila-real i per a Vila-real

Morales destaca que aquest «és un espectacle fet per gent de Vila-real i per a Vila-real, que naix de l’estima al nostre poble i amb el qual es pretén fer palés el gran potencial artístic que hi ha a la ciutat».

D’altra banda, l’alcalde Benlloch va aprofitar la presentació de Vila-real Talent per a anunciar que des del consistori es treballa per crear una plataforma digital per a «mantindre viva aquesta iniciativa al llarg de tot l’any i que aprofite per a visibilitzar a totes les persones amb talent que hi ha al municipi i obrir-nos al món».