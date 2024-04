Els gegants de Vila-real ampliaran la família amb un homenatge al gos rater valencià

Els gegants de Vila-real ampliaran la família amb dues figures en homenatge al gos rater valencià, patrimoni cultural i històric de Vila-real. L’alcalde, José Benlloch, s’ha reunit recentment amb Carles i José Chiva, membres de la Colla Gegantera, per a avançar en aquest projecte que, “si tot va bé”, podrà ser una realitat cara a les festes de la Mare de Déu de Gràcia, al setembre. La regidora de Cultura i Tradicions, Noelia Samblás, ha participat també en la reunió.

“Els nostres gegants i el nostre fusterier, dos emblemes de la nostra tradició i la nostra identitat, s’uniran amb aquesta iniciativa, que permetrà també que els més menuts participen plenament dels balls dels gegants, portant les dues figures que retran homenatge al gos rater valencià”, destaca Benlloch, qui ha agraït el treball i la col·laboració de la Colla Gegantera per a fer possible aquest projecte.

“L’any passat vam celebrar el 10é aniversari de la recuperació dels gegants de Vila-real, que va impulsar també l’enyorat Pasqual Batalla, i quina millor manera de celebrar, mantenir i reforçar la tradició que ampliar la família”, agrega.

L’alcalde s’ha reunit recentment amb membres de la Colla Gegantera per a avançar en aquest projecte. / Mediterráneo

En concret, la Regidoria de Cultura i Tradicions, en col·laboració amb la Colla Gegantera, treballa en la creació de dues figures de gos rater de mig cos especialment dissenyades per a poder ser portades per xiquets i xiquetes. Per a això, les figures tindran un forat al mig, perquè hi puga passar el xiquet o xiqueta, i unes tires de pell a l’esquena a mode de motxilla. Els fusteriers portaran per nom Vila i Termet i acompanyaran Pasqualet i Marigracieta, els dos gegants que representen llauradors, ja que el rater valencià és una raça molt lligada a la tradició llauradora de Vila-real.

El artista

El disseny de Vila i Termet, que realitzarà un artista especialitzat en imatgeria popular, estarà inspirat els gossets de Batiste Soriano, el criador vila-realenc que, amb els seus fusteriers, ha sigut clau per a aconseguir, l’any 2022, la consideració del rater valencià com a raça internacional. Una fita històrica que va ser possible gràcies també al treball de l’Associació Local del Gos Rater Valencià i el CERVA –Club Espanyol del Rater Valencià-, presidit pel vila-realenc Joan Quemades. Atesa la importància i arrelament del fusterier a la ciutat, l’Ajuntament va aprovar també al 2022 la seua declaració com a patrimoni cultural i històric de Vila-real.

A més de la creació de les dues figures de rater valencià que acompanyaran als Gegants de Vila-real, l’Ajuntament treballa també des de fa temps en la creació d’una escultura en homenatge a aquesta raça tan arrelada a la tradició vila-realenca. “Tenim molt avançat també per a poder materialitzar aquest homenatge al nostre fusterier en forma d’escultura, però en aquests moments, amb la greu situació econòmica que travessa l’Ajuntament, anem a prioritzar l’ampliació de la família gegantera, que és també un homenatge als gossets que han acompanyat sempre els nostres avantpassats llauradors per a treballar el camp”, destaca la regidora Noelia Samblás.