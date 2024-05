Vila-real exhibeix tradicions i sentit de l’humor en una multitudinària cavalcada

El retrat costumista que ofereix any rere any la cavalcada de les festes patronals de Sant Pasqual en Vila-real constitueix el millor aparador de les arrels i la identitat d’una ciutat bolcada en les seues celebracions populars, a banda d’oferir la visió més irònica i divertida de qüestions molt diverses, de la mà de l’enginy de les penyes.

Tradició, humor i ganes de festa van tots plegats en un espectacle de carrer, on no falta en cap edició l’humor, la música i la capacitat de sorprendre que les penyes participants tracten de demostrar, malgrat que no sempre resulta fàcil, i les millors idees acaben duplicades, com ha sigut el cas de les que han decidit representar la icònica Nit de la Xulla —totes amb unes dosis de creativitat indiscutibles—, o les que han recuperat a un personatge que és història de la televisió pública valenciana, Joan Monleón i la seua paella.

Pel recorregut establert s'ha pogut veure la paròdia d’una UCI hospitalària festiva, una divertida avinguda del colesterol, referències a la història local o un pastís d’aniversari amb espelmes humanes, a banda de diversos soterraments, un d’ells de la mateixa cavalcada i altre de les festes.

L’alcalde de la ciutat, José Benlloch, que ha estat entre el públic, com un veí més, ha inidit en el fet que el més significatiu del cap de setmana i del que queda per viure fins al pròxim diumenge, és l’oportunitat que tenen els vila-realencs de «viure junts les nostres festes». Ha resumit que en estos primers dies «està eixint tot fantàstic», malgrat que ha remarcat l’excepció de l’incident taurí en el qual un veí de la ciutat de 33 anys va resultar ferit de gravetat.

El ferit en el bou, en l’UCI

Benlloch ha comentat que l’aficionat està ingressat en l’UCI i que, «dins de la gravetat», existeix la confiança que tot vaja bé, amb el desig que, amb una més que probable llarga recuperació, puguen donar-se bones notícies prompte. Ha qualificat de «miracle» el fet que les conseqüències no foren fatals.

A la nit, Vila-real Talent torna a donar visibilitat «a gent que fa coses extraordinàries», en paraules de l’alcalde de la ciutat.