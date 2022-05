Alexandre Pato llegó al Villarreal como una estrella en julio de 2016, procedente de Corinthians brasileño. El Villarreal abonó alrededor de 2 millones por el pase del jugador. Solamente jugó 6 meses en Vila-real donde su rendimiento no estuvo a la altura del recibimento que le dispensaron dos mil hinchas groguets en su presentación. Pato había sido uno de los grandes futbolistas del planeta fútbol. A la altura de los grandes cracks en el Milán. Jugó 14 partidos de Liga y solo marcó dos dianas. No estaba para el rendimiento que exigía el fútbol europeo. Pero al Villarreal le iba a tocar la primitiva en forma de traspaso al fútbol chino. Y lo que llevaba camino de convertirse en un problema para el club amarillo, acabó siendo un talón de 18 millones en forma de traspaso y la liberación de la ficha del futbolista. El comportamiento de Pato con el Villarreal fue caballeroso y puso facilidades para su marcha. El brasileño siempre tuvo palabras de elógio para el club amarillo, sus dirigentes y la afición.

En una entrevista con The Players Tribune, que reproducimos en inglés como estaba publicada y su traducción en español, habla de su paso por el Villarreal, explica cómo se produjo su llegada a España y su posterior salida, además de algunos aspectos muy íntimos de su vida personal.

Su llegada a España

"Then I was back at Corinthians, where people were trying to push me out. I wanted to stay in Europe, so I did something I had never done before. I called up Daniele Bonera, who I knew from Milan and who was playing for Villarreal. “Bony! You think they’d be interested?”

"Luego volví a Corinthians. La gente estaba intentando sacarme. Yo quería quedarme en Europa e hice algo que nunca había hecho hasta entonces. Llamé a Daniele Bonera, al que conocía del Milán y quien estaba jugando en el Villarreal. “Bone, ¿Crees que podrían estar interesados en mí?"

Punto de Inflexión

"That was a turning point for me. All these years I had been acting as if I was still that kid at Internacional. At 27, I realised I had to change. I had to put on my own act. I had to take charge of my own destiny".

"Ese fue un punto de inflexión para mí. Todos estos años había estado actuando como si fuera ese niño internacional. A los 27 me di cuenta de que tenía que cambiar. Tenía que hacerme cargo de mi propio destino".

El trato con Marcelino

"Well, the coach, Marcelino, offered me a deal and I was off to Spain. OPA! I had engineered my own transfer. Contacts. Relationships. This was how the game worked".

"El entrenador me ofreció un trato y me marché a España. Yo mismo había diseñado mi traspaso. Contactos, relaciones. Así funciona el juego".

El traspaso al Tianjin Tianhai de China

"Sadly, Villarreal didn’t work out, but Tianjin Tianhai was a revelation. When I went to China, I broke up with my girlfriend and moved there with a friend. Why? To connect with my inner self. I had never had the time to look at the big picture. Now I was like, Wait a minute, what do I like? What matters to me?"

"Lamentablemente, mi estancia en el Villarreal no funcionó. Y apareció el Tianjin Tianhi. Me marché a China y rompí con mi novia, y viajé con un amigo. ¿Por qué? Nunca había tenido tiempo de mirar el panorama general. Me sentía como, espera un minuto, ¿Qué me gusta? ¿Qué me importa?"

Su salud mental

"I began to focus on mental health and relationships. I saw a therapist. I learned how to find happiness in hard work. I was still having fun, but I was treating football as a job, you know? I took responsibility for every aspect of my career. In Milan I had gone the first year without speaking Italian. In China I learned about the food and the culture straight away. I was even dishing up rice and noodles in my flat" .

"Me centré en mi salud mental y en las relaciones con la gente. Visité a un psicólogo y aprendí a ser feliz con mi trabajo. Me divertía, pero estaba tratando el fútbol como un trabajo. Fui consecuente con todos los aspectos de mi carrera. En Milán me pasé el primer año sin hablar italiano. En China aprendí acerca de su comida y su cultura muy rápidamente. Incluso servía arroz y fideos en mi apartamento".

Un clic en su vida

"The kid matured. I was playing well. I understood that there is much more to football than what happens on the pitch, and that felt so fulfilling. It was like my life just … clicked."

"El niño maduró. estaba jugando bien. Entendí que hay mucho más en el fútbol que lo que sucede en el campo, y me sentí muy satisfecho. Era como si mi vida acabara de... hacer clic".

Su fichaje por el fútbol de Estados Unidos

"But then I went the wrong way. After China I was still single, so I decided to enjoy my freedom. I went to Los Angeles. I wanted the best hotel, the best car, the best parties. I ended up at this place where a girl was snorting coke right next to me. Suddenly I was like, What am I doing here?"

"Pero luego me fui por el camino equivocado. Después de China seguía soltera, así que decidí disfrutar de mi libertad. Fui a Los Ángeles. Quería el mejor hotel, el mejor auto, las mejores fiestas. Terminé en este lugar donde una chica estaba esnifando coca junto a mí. De repente yo estaba como, ¿Qué estoy haciendo aquí?"

Regreso a Brasil

"This was not what I wanted. It was an empty world. I asked a friend, “Am I really going to spend the rest of my life alone?” So I go back to Brazil and text an old friend, Rebeca. “You want to hang out?” We grab a coffee and within seconds I’m like, Yes, this is what I want."

"Esto no era lo que yo quería. Era un mundo vacío. Le pregunté a un amigo: "¿Realmente voy a pasar el resto de mi vida solo? Así que vuelvo a Brasil y le envío un mensaje a una antigua amiga, Rebeca. "¿Quieres pasar un rato?" Tomamos un café y en cuestión de segundos pensé: Sí, esto es lo que quiero".