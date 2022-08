El fútbol tiene cosas en ocasiones de ciencia ficción. El Barcelona no ha podido inscribir a Kounde, uno de sus fichajes estrella, y lanzaba el globo sondo de que quería fichar al defensa argentino Juan Foyth. José Manuel Llaneza, vicepresidente del Villarreal, aclaraba en los prolegómenos del partido cómo se encontraba la situación del jugador. "No hay nada que temer en el caso Foyth. Me he reunido con los agentes del jugador y así me lo han comunicado. Está ilusionado con jugar en el Villarreal y se va a quedar", explicaba el consejero del Submarino.

Los agentes del jugador están en el Metropolitano para presenciar el partido entre el Atlético y el Villarreal, en el que Foyth es titular. El Villarreal no negociará con el Barcelona. La única vía de negociación es depositar 42 millones de euros en LaLiga. Llaneza lo ha dejado muy claro.