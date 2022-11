Alerta máxima en el Villarreal por la mala dinámica con Setién

Alerta máxima en el Villarreal CF. La espantada de Unai Emery en busca del dorado marchándose en plena temporada al 13º clasificado de la Premier League inglesa, el Aston Villa, ha dejado abierta una herida mucho más profunda que lo que se presuponía. La elección de Quique Setién como entrenador del Submarino ha sembrado, tras únicamente 13 días en el cargo, serias dudas en el entorno amarillo, tanto dentro como fuera del club, debido a la pésima dinámica que lleva el equipo desde la llegada del santanderino al cargo.

Los números hablan por sí solos. Tres derrotas y un empate en competición oficial, la mala imagen y las pésimas sensaciones que ofrece el equipo han encendido todas las alarmas en la entidad.

En la cúpula del club existe confianza en que el técnico pueda revertir la situación, pero cierto es que existen muchas dudas al respecto, dado el cambio en el sistema que está intentando implantar y lo mucho que le está costando asimilar dichos conceptos a la plantilla del Submarino.

Es más, hasta la masa social amarilla, que suele remar siempre a favor, hasta en los peores momentos, dictó sentencia a las primeras de cambio, cantando «Quique vete ya» en el primer partido de Liga en casa del cántabro el pasado domingo durante la derrota ante el Mallorca.

El vestuario da la cara

Una de las voces autorizadas del vestuario amarillo no es otra que la del capitán, Raúl Albiol. El central amarillo da la cara, explicando la complicada situación que están viviendo los futbolistas. «Es difícil porque el equipo lleva dos años construido de una manera, de una forma de jugar y es normal que cueste el cambio. Esto no es sencillo, le está pasando a muchos equipos que han sustituido al entrenador a estas alturas y no es fácil», arguye al respecto.

El zaguero valenciano expone que para los jugadores «no es nada fácil este cambio». «Son nuevas ideas, nuevo método y un equipo construido por el anterior entrenador. Hay que intentar entre todos trabajar, coger los modos de juego y al final el fútbol es atacar, defender, ganar duelos y eso lo tenemos que hacer. Da igual la táctica, pero competir hay que competir», confiesa abiertamente.

El apoyo de la afición

Un Albiol que quiere que la gente de un voto de confianza al preparador y al equipo: «El equipo no se está encontrando a gusto. Hay que trabajar y seguir. Decirle al público que en estos momentos difíciles nos tiene que ayudar».

El de Vilamarxant manda un mensaje de unidad a la masa social del Submarino: «La afición debe tener claro que es un momento difícil para todos, está claro». «Al final ha habido una variación y siempre que hay un cambio cuesta. Cuesta tanto para el míster nuevo como para los jugadores. Hay que tener paciencia y seguir trabajando», reconoce.

«Necesitamos su ayuda porque, sin ella, es una fuerza que perdemos. Tenemos darles lo que ellos quieren. Saben cómo somos como equipo y la capacidad que tenemos. Hay que estar juntos en estos momentos donde los resultados no son buenos», finaliza un Albiol que, al igual que técnico, masa social y el entorno del Villarreal, es consciente de que la situación de Setién es preocupante.