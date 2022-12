El objetivo de Setién: recuperar al mejor Gerard

El nombre Gerard Moreno va vinculado al del Villarreal CF. Desde hace varios años, el delantero barcelonés es el jugador franquicia del Submarino, su hombre de referencia y, a excepción de la pasada campaña, el goleador y referente ofensivo del conjunto de la Plana Baixa.

El ariete de Santa Perpètua de Mogoda se encuentra en pleno proceso de adaptación y puesta a punto, tras su recuperación del daño muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda que se hizo el pasado 11 de septiembre, ante la visita del combinado groguet al Benito Villamarín al Real Betis, y del que recayó en la víspera del duelo del conjunto amarillo en el Ramón de Carranza ante el Cádiz del 1 de octubre.

Dos meses lesionado

Tras dos meses de baja, Quique Setién, envuelto en una crisis de juego y resultados tras su llegada al club, le dio minutos a Gerard en el último partido de LaLiga antes del parón en casa del Espanyol, así como en el partido de la primera ronda de Copa del Rey ante el Santa Amalia de Extremadura.

Ello no fue suficiente para convencer al seleccionador Luis Enrique, por lo que se ha perdido el Mundial. «Lo que más me preocupa ahora es ponerme bien, porque quiero tener regularidad y ayudar a mis compañeros», dijo Gerard, asumiendo que no iría a Qatar.

Su propósito desde entonces fue aprovechar el parón mundialista para, tras unos días de vacaciones, ponerse a punto para ser el mejor refuerzo de enero.

Trabajo específico

Una vez descartado el Mundial, desde el club se han centrado en mimar la musculatura de Gerard Moreno e ir adaptándole un trabajo específico para que llegue a pleno rendimiento al primer partido tras el regreso de LaLiga, el derbi ante el Valencia en el remodelado Estadio de la Cerámica el sábado 31 de diciembre (16.15 horas).

El propio entrenador del conjunto amarillo, Setién, elogió la actitud del atacante tras los partidos ante Espanyol y el de Copa. «Está muy implicado y con ganas. Fue él mismo el que me pidió jugar unos minutos ante el Santa Amalia y demostró su implicación y ambición con dos goles. Será un jugador muy importante para nosotros», explicó.

En esta pretemporada le dio 62 minutos ante el Fenerbahçe y 32 ante el Galatasaray. Y espera seguir ganando en confianza y minutos la próxima semana ante el Aston Villa, Nápoles y el día 20 ante el Guijuelo en Copa. Objetivo: recuperar al mejor Gerard.