El reportaje | Así trabaja el departamento de Psicología del Villarreal

El aspecto mental cobra cada vez más importancia en el mundo del fútbol y los profesionales del Villarreal CF son conscientes de ello, por lo que trabajan día a día para que sus jugadores más jóvenes se preparen mentalmente para el deporte rey y la vida.

Rosa Picó, coordinadora del Departamento de Psicología del Submarino, comanda un equipo de nueve psicólogos más: Jahel Molina (Villarreal Femenino) Bernardo Vert (Villarreal B), Cristian Segovia (Villarreal C), Javier Garrido (Juvenil A), Neus Ramos (Juvenil Roda), Joaquín Martínez (Juvenil B), María Cosín (Cadete A/Infantil A), Laura Sánchez (Cadete Roda/Infantil Roda) y Kristopher O’Hare (Departamento Internacional y Fútbol 8).

Desde el Departamento de Psicología groguet se trabajan multitud de aspectos, aunque «el objetivo principal es el rendimiento deportivo, ya que los chicos vienen aquí a jugar a fútbol, que es su pasión, y poseen cierto talento que les permite competir en estas categorías», según explica Picó. «Tratamos de controlar todas las variables para optimizarlo. Muchas de ellas se ven reflejadas dentro del campo, como la gestión de las emociones, la presión, la gestión del error o la toma de decisiones», relata la coordinadora.

Además del trabajo con los jugadores, los psicólogos del Villarreal también invierten su tiempo en los técnicos para «dotarles de herramientas para que ellos mismos se conozcan desde el punto de vista profesional y así puedan trabajar sobre un objetivo específico, en este caso sobre la comunicación tanto el campo, en charlas prepartido o individuales con el jugador, como en vídeos…», da a conocer la psicóloga burrianense. Cada técnico «se graba la comunicación verbal y no verbal, analiza dicha grabación y por último reflexiona con el psicólogo de su equipo sobre la mejora que se está consiguiendo y así seguir desarrollando un plan de trabajo», añade.

Ejemplo de Manu Trigueros

Manu Trigueros es el ejemplo por excelencia del futbolista groguet con estudios. Cada vez se encuentran más casos en los equipos punteros del Villarreal, como Iker Álvarez o Iker Goujón en el filial. Picó habla de la importancia de la carrera dual holística: «El hecho de que estudien les ayuda a no tener demasiadas horas libres, teniendo así la mente ocupada para no pensar solo en fútbol, ya que tampoco es demasiado productivo».

Además de ayudarles en su futuro laboral, esta iniciativa les ayuda a optimizar el rendimiento futbolístico: «Mucha gente piensa todo lo contrario, pero tener más obligaciones hace que el tiempo que le dediquen al fútbol sea de mayor calidad. Además también les preparamos, en ese sentido, para la retirada deportiva, no porque no vayan a llegar al fútbol profesional, sino porque el deporte en algún momento de su vida llega a su fin y esto les permite tener más facilidades para encontrar otras salidas laborales en el futuro». «Su adaptación al entorno tras la retirada será más fácil», comenta Picó.

Vivir de manera autónoma

Al margen de centrarse en el fútbol y en los estudios, los canteranos groguets, apoyados por los psicólogos del club, adquieren conocimientos sobre otras facetas de la vida con talleres más específicos como «el uso del móvil, taller de economía para que aprendan a gestionar el dinero, ya que son bastante jóvenes y probablemente nadie les ha enseñado antes a manejar sus cuentas o talleres de autonomía con el fin de aprender ciertos hábitos ya que pasan de vivir en la residencia a pisos en solitario y son ellos mismos quienes tienen que preparase muchas cosas».

Asimismo, la joven psicóloga subraya que «con los chicos de la residencia también estamos pendientes de la gestión del tiempo libre. No todo es fútbol o estudios. Tenemos programas de convivencia para que aprendan a convivir de manera agradable y respetuosa».

Formación en valores

Gracias al proyecto Endavant, que se inició con el apoyo de José Manuel Llaneza, el Villarreal ha conseguido durante varias temporadas que sus canteranos conozcan otras realidades mediante la colaboración con distintas asociaciones y centros de la provincia. A pesar de que esta iniciativa no corresponde al Departamento de Psicología, este lo monitoriza como si de un taller más se tratase para ayudar a la formación de las perlas del club: «Se dice que formamos a los futbolistas como personas, pero no: formamos a personas que se dedican al mundo del fútbol. Para mí no son dos ítems distintos. Se enfrentan a situaciones poco comunes, pero con este programa intentamos que vean otros problemas y puedan colaborar».