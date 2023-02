Con la sensación de que el Villarreal pudo sumar un punto ante el FC Barcelona por su mejoría en la segunda parte. Quique Setién, se mostró orgulloso por el esfuerzo de los suyos, pero contrariado por encajar la tercera derrota consecutiva: "Nos ha faltado ese punto de inspiración que sí han tenido ellos. Creo que un empate hubiera sido más justo aunque hay que reconocer que en los primeros 30 minutos nos han superado".

El cántabro explicó que la introducción de un cuarto centrocampista era para igualar el dominio azulgrana por dentro: "Coquelin nos estaba ayudando mucho en esa zona con Balde y Gavi. Entendí que era la mejor opción para empezar el partido".

Un Setién que reconoció la superioridad inicial del cuadro de Xavi y dijo que "es un equipo muy bueno y ha cambiado mucho sin balón. Ha hecho una presión muy intensa y hasta la segunda parte no hemos tenido tanto control".

Una de las noticias negativas fue la lesión de Coquelin, que se tuvo que marchar lesionado en el ecuador de la primera parte. El técnico dijo que prefiere ser optimista: "Hasta que no se sepan las pruebas no vamos a saber lo que es, ojalá que no sea grave".

Unas lesiones que están condicionando al Submarino en esta fase de la temporada, por lo que no dudó en decir que «la verdad es que no estamos teniendo suerte. Hemos tenido que tirar del filial en ataque porque lo de Jackson se ha alargado y a ello se ha sumado la baja de Gerard Moreno".

Sin poner excusas, Setién apuntó que la baja del ‘7’ groguet siempre condiciona "A un gran futbolista como Gerard siempre se le echa de menos. Hemos tenido mas velocidad pero no hemos finalizado con Morales". Por último, relativizó la dinámica del equipo: "Lo importante es no distanciarse y seguir con opciones. No nos tiene que afectar".