Miguel Álvarez, técnico del Villarreal B, reconoció que su equipo ayer hizo «méritos suficientes para ganar este partido» y no tuvo «ningún reproche» hacia sus futbolistas porque, como quedó claro en el terreno de juego «lo intentaron de todas las formas posibles». Y si el filial amarillo no ganó fue porque enfrente había un señor portero (Andrés Fernández) que lo paró todo. No se dejó ni una.

«Allí en su campo creo recordar que también lo paró todo. Perdimos 1-0 y no fuimos capaces de meterle ni un gol», destacó. Y quiso valorar que «nosotros también tenemos un gran portero como Gianni que si bien hoy le han tirado pocas veces sí que nos ha dado seguridad en las acciones a balón parado». El preparador jienense se mostró «muy satisfecho» por la evolución que están mostrado cada semana sus jugadores. «Los chicos juegan muy bien, van siempre a por el rival. Lo intentan siempre y unas veces tienen más suerte que otras», explicó. «Cada vez nos parecemos menos a un equipo rival. Los chavales han dado una gran evolución en el terreno de juego», dijo. Cumpleaños y homenaje El técnico del conjunto vila-realense, que este domingo ha cumplido cumple 65 años, ayer fue homenajeado por el club por los ahora 201 encuentros al frente del Villarreal B. juan f. roca